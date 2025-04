Cote d'Ivoire: Parcours citoyen / Formation au civisme - 900 élèves sélectionnés pour l'édition 2025

L'annonce a été faite, le 4 avril 2025, lors d'une conférence de presse.

C'est parti pour la 3e édition du "Parcours citoyen". Un programme de formation sur la culture civique destiné aux jeunes élèves de 14 à 17 ans, inscrits dans des établissements d'enseignement scolaire. Il a pour objectif de renforcer leur sens du civisme, de la discipline et du vivre-ensemble, à travers un encadrement rigoureux à la discipline et des activités éducatives adaptées, afin de prévenir chez eux, les comportements susceptibles de troubler l'ordre au sein de l'école.

L'annonce de l'édition 2025 a été faite, hier vendredi 4 avril 2025, au siège de l'Office du service civique national (Oscn), à Cocody-Angré. C'était lors d'une conférence de presse coanimée par le directeur général de l'institution, Amara Coulibaly, et le directeur du volontariat, du bénévolat et du service civique national des jeunes, Katolognan Ouattara.

Selon le directeur général de l'Oscn, cette année, le programme cible 900 élèves, sélectionnés par les chefs d' établissements scolaires selon des critères définis et se déroulera du 17 au 22 avril 2025 sur trois sites. A savoir le Cafop de Dabou, le lycée classique et moderne 1 de Bouaké, le lycée moderne jeunes filles de Bouaké.

« Pendant six jours, ces jeunes bénéficieront d'un encadrement renforcé, basé sur des formations citoyennes, des activités sportives et éducatives, visant à renforcer leur sentiment d'appartenance à la nation et le respect de l'autorité au sein de l'école. Nous avons la ferme conviction que cette initiative contribuera à forger une jeunesse plus responsable, engagée et soucieuse du développement de son pays », a-t-il soutenu.

Quant à Katolognan Ouattara, il a fait savoir que les modules obligatoires enseignés sont, entre autres la discipline et l'encadrement de type militaire, la culture civique, la prévention des congés anticipés, des addictions (drogues, alcool, tabac), des violences juvéniles.

Pour cette étape, les élèves viendront des Drena de Bouaké, d'Abidjan, de Bloléquin, d'Issia, etc. Le "Parcours citoyen" est mis en oeuvre grâce à la collaboration du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, à travers les Drena et les établissements scolaires.