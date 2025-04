Algérie: Le CSJ participe à New York au Forum de la jeunesse de l'ECOSOC

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a pris part aux travaux du Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), organisés du 15 au 17 avril à New York, sous le thème "La jeunesse en première ligne : tirer parti de la science et de l'inclusion sociale pour le développement durable", a indiqué vendredi un communiqué du Conseil.

La délégation du CSJ, conduite par Meriem Djenidi et Fodil Mohamed, a marqué une "présence qualitative de l'Algérie" aux différentes sessions plénières, notamment à travers une "intervention officielle" à la séance d'ouverture, lors de laquelle le Conseil a exprimé "la vision de l'Algérie et son engagement à soutenir la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques et à l'accompagnement des efforts de développement durable", précise le communiqué.

La délégation algérienne a également pris part à des sessions thématiques consacrées aux Objectifs du développement durable (ODD), notamment ceux liés à "la bonne santé et le bien-être, l'égalité des genres, la protection des océans et l'action pour le climat", ajoute la même source, soulignant que les discussions ont porté sur "l'autonomisation des jeunes en tant qu'acteurs du changement et leur rôle dans la formulation de solutions fondées sur la science", "le renforcement des politiques sociales, sanitaires et éducatives" et l'importance de "l'innovation numérique et de l'inclusion face aux défis mondiaux".

La participation algérienne "remarquable" a contribué à "porter haut la voix de la jeunesse algérienne dans les plus grandes tribunes internationales, illustrant ainsi l'engagement de l'Etat algérien à renforcer le rôle des jeunes en tant que partenaires essentiels pour un avenir plus juste et durable", conclut le communiqué.