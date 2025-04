Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 avril 2025

Tour 2025 à Dakar - La gastronomie africaine pilier d’unité et d’innovation

Du 18 au 19 avril, Dakar s’est transformée en carrefour culinaire et culturel africain à l’occasion du Food Tour 2025, un événement organisé par CMD Tourisme et Commerce, placé sous le thème « Explorer les traditions culinaires mondiales, l'entrepreneuriat et l'innovation agricole ».

Représentant dignement le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore la Namibie, cette rencontre a mis à l’honneur la richesse des saveurs du continent africain, dans une ambiance festive mêlant tenues traditionnelles, danses et échanges culturels.

La cérémonie, tenue au Monument de la Renaissance africaine, a rassemblé de hautes personnalités telles que l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal, l’ambassadeur de la Namibie, ainsi que la Reine du peuple Yoruba, Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, Ojaja II, venus porter haut les couleurs de leur culture respective. (Source allAfrica)

CAN U17 : Le Maroc sur le toit de l'Afrique après avoir battu le Mali en finale

Le Maroc a atteint le graal. L’équipe nationale U17 a remporté la Coupe d’Afrique des Nations U17 après avoir battu le Mali lors des tirs au buts (4-3), conservant ainsi le trophée sur le sol chérifien.

Le Mali, double champion de la compétition (2015 et 2017), est entré sur le terrain, bien déterminé à prendre sa revanche sur les Marocains, tombeurs des Aiglons en demi-finale de l’édition 2023.

Dès les premières minutes, le Maroc a multiplié les offensives, mettant en danger le gardien malien Sinaba, sans pour autant trouver la faille. Cependant, les Maliens n’ont pas tardé à réagir en faisant trembler les cages de Bellaarouch avec un but à la 20e minute de Fané, annulé par l’arbitre, après vérification de la VAR, montrant qu’il avait été marqué avec la main. (Source Hespress)

Lutte contre le terrorisme : Le Burkina Faso soutenu par la jeunesse africaine

Se reconnaissant dans la politique révolutionnaire et souverainiste prônée par Ouagadougou, de jeunes Africains, solidaires du peuple burkinabè, se mobilisent de plus en plus pour soutenir les forces engagées sur le théâtre des opérations au Burkina Faso.

Depuis la création en 2023 du Fonds de soutien patriotique (FSP) par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso bénéficie d'appuis financiers, tant nationaux qu'internationaux, dans sa lutte contre le terrorisme.

Citoyen béninois résidant en Côte d'Ivoire, Herman Tonoukouin a remis une enveloppe de 150 000 francs CFA au consul général du Burkina Faso à Bouaké, en guise de contribution au FSP. « Je suis très admiratif de la dynamique et de toutes les initiatives enclenchées par le Président du Faso », a-t-il déclaré. (Source AIB)

Tchad : plus de 100 détenus se sont évadés d’une prison de haute sécurité

Ils seraient « 132 prisonniers » à s’être révoltés avant de s’échapper d’une prison près de Mongo, dans le centre du pays, à la faveur d’une fusillade. L’incident a fait au moins trois morts.

Une centaine de détenus se sont évadés, vendredi 18 avril au soir, d’une prison située à 5 km à l’est de la ville de Mongo, dans le centre du Tchad, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Une fusillade leur aurait permis de s’échapper. Un incident qui a fait au moins trois morts.

« Il y a eu une centaine d’évadés, trois morts et trois blessés », a indiqué Hassan Souleymane Adam, le secrétaire général de la province de Guéra, où se trouve Mongo. (Source Jeune Afrique)

Nord-Kivu : la retenue semble de mise, au lendemain de l’arrivée de Joseph Kabila à Goma

La retenue semble primer, au lendemain de l’arrivée de l’ancien président et opposant Joseph Kabila à Goma, ville sous contrôle de la rébellion de l'AFC/M23, soutenue par le Rwanda. Pouvoir, opposition et société civile observent en silence, se demandant quels seront les prochains mouvements de celui qui a dirigé le pays de 2001 à 2018.

Réunie à Lubumbashi sous la présidence du chef de l’État, la dernière session du Conseil de ministres n’a pas évoqué, ni en commentaires ni en point d’information, l’arrivée de Joseph Kabila à Goma. C’est ce qu’assure un membre du gouvernement, désireux de calmer les spéculations. Un autre responsable, quant à lui, cherchait à obtenir de notre part une confirmation de cette arrivée jugée sensible.

Ce samedi après-midi, à Lubumbashi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya s’est exprimé en conférence de presse, mais avec beaucoup de prudence. (Source RFI)

En Tunisie, des peines de prison allant jusqu’à soixante-six ans pour complot contre la sûreté de l’Etat

Les quarante accusés ont été jugés coupables à des degrés divers, avait précisé un responsable du parquet antiterroriste. Human Rights Watch a estimé que Kaïs Saïed « instrumentalisait le système judiciaire pour s’en prendre aux opposants et aux dissidents ».

A l’issue d’un procès sans précédent pour complot contre le président tunisien, Kaïs Saïed, le tribunal a prononcé de lourdes peines de prison allant jusqu’à soixante-six ans, d’après des médias locaux et un avocat à l’Agence France-Presse (AFP), samedi 19 avril. Quelque quarante accusés étaient jugés, dont des figures de l’opposition. (Source Lemonde Afrique)

Libye : la Brigade 444 détruit une grande quantité d’alcool

En pleine campagne sécuritaire contre les produits prohibés en Libye, la puissante Brigade 444 a intercepté et détruit une cargaison d’alcool importé, destinée au marché noir de Tripoli. L’opération, présentée comme une mesure de protection de la jeunesse, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le trafic illicite.

La Brigade 444 de combat a annoncé avoir saisi une importante quantité d’alcool importé, destinée à être écoulée auprès de jeunes Libyens, dans le cadre d’une opération sécuritaire visant à lutter contre le trafic de substances interdites.

Selon un communiqué publié par l’unité, les boissons ont été interceptées alors qu’elles étaient en route vers un trafiquant de produits prohibés, soupçonné de vouloir les revendre dans plusieurs quartiers de la capitale. (Source apanews)

Afrique : appel à une action urgente face aux épidémies

Les dirigeants de l’UA se sont réunis à Johannesburg pour lancer un partenariat public-privé visant à assurer l’avenir des soins de santé en Afrique en augmentant rapidement la fabrication de produits pharmaceutiques et de contre-mesures médicales.

Cette initiative intervient alors que l’Afrique du Sud assure la présidence du G20 et que les financements des donateurs, en particulier des États-Unis, se tarissent sous l’effet des coupes sombres opérées par l’administration de Donald Trump dans le domaine de l’aide.

L’Union africaine appelle à une politique décisive et à une action urgente, alors que les experts mettent en garde contre une crise sanitaire imminente sur le continent. Les dirigeants affirment que l’Afrique ne doit plus jamais être laissée pour compte comme elle l’a été lors de la pandémie de COVID-19 il y a cinq ans. (Source Africa 24)

Énergies renouvelables au Togo : cap sur 85 000 foyers électrifiés en 2025

L’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER) poursuit ses efforts pour améliorer l’accès à l’énergie dans les zones les plus reculées du pays. En 2024, l’agence a permis à 81 843 ménages d’accéder à l’électricité grâce à des kits solaires.

La région des Plateaux arrive en tête avec 27 650 bénéficiaires, suivie de la Maritime (15 800), la Kara (13 650), la Centrale (13 021) et les Savanes (11 722). À noter que Lomé-Commune n’a pas été concernée par cette phase, la capitale disposant déjà d’un bon taux de couverture électrique.

Les kits fournis dans le cadre du programme présidentiel CIZO comprennent des panneaux solaires, des batteries, des câbles et des lampes destinées à l’éclairage ainsi qu’à l’alimentation de petits appareils électroménagers. Ils visent principalement les foyers situés hors du réseau électrique national. (Source togonews)

Gabon : Le soutien dans l’entrepreneuriat, attente principale de la jeunesse envers Oligui Nguema

Confrontée à un fort taux de chômage, et à la précarité, la jeunesse gabonaise pose un défi au président élu Brice Clotaire Oligui Nguema, un accompagnement véritable dans l’entrepreneuriat. L’enquête menée sur le terrain par Gabon Media Time, présente les difficultés de ces derniers. Entre accessibilité au financement et actions concrètes, les attentes sont nombreuses.

Avec une population de plus en plus jeune et un taux de chômage élevé, les jeunes voient par l’entrepreneuriat une sortie de cette situation. Si dans ses engagements pour redresser l’état actuel du pays, le projet «Aidez-moi à vous aider», Oligui Nguema entend accompagner les jeunes avec un fond de 20 milliards FCFA à la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat du Gabon (BCEG), ou avec le Crédit à taux réduit (Cater). Celà est perçu comme inaccessible pour la plupart d’entre eux. (Source GabonMediaTime)