Afrique: Food Tour 2025 à Dakar - La gastronomie africaine pilier d'unité et d'innovation

Du 18 au 19 avril, Dakar s’est transformée en carrefour culinaire et culturel africain à l’occasion du Food Tour 2025, un événement organisé par CMD Tourisme et Commerce, placé sous le thème « Explorer les traditions culinaires mondiales, l'entrepreneuriat et l'innovation agricole ».

Représentant dignement le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore la Namibie, cette rencontre a mis à l’honneur la richesse des saveurs du continent africain, dans une ambiance festive mêlant tenues traditionnelles, danses et échanges culturels.

La cérémonie, tenue au Monument de la Renaissance africaine, a rassemblé de hautes personnalités telles que l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal, l’ambassadeur de la Namibie, ainsi que la Reine du peuple Yoruba, Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, Ojaja II, venus porter haut les couleurs de leur culture respective.

Pour les représentants diplomatiques, ce rendez-vous a été bien plus qu’une simple exposition culinaire, « C’est un moyen de nouer davantage les liens entre les pays frères, mais surtout avec le Sénégal qui a ouvert ses portes à cet événement », ont-ils confiés.

Dans un discours marquant, l’ambassadeur de Namibie au Sénégal a souligné qu « Aujourd'hui, notre objectif est non seulement de mettre en valeur l'extraordinaire beauté des paysages namibiens, mais aussi de vous offrir une exploration plus approfondie du cœur de notre pays à travers sa gastronomie. [...] La nourriture est plus qu'un simple moyen de subsistance, c'est un langage, un pont et une ambassadrice de la culture. »

Au cœur de cet événement, les plats traditionnels africains ont révélé des similarités surprenantes entre les différentes régions du continent, comme le souligne la Reine Yoruba, lors d’une interview exclusive où elle précise, « Hier, j'ai réalisé à quel point nos plats sont similaires, même s'ils sont préparés de manière légèrement différente. En nous réunissant en tant que frères et sœurs africains et en échangeant nos traditions culinaires, nous ouvrons des opportunités immenses à travers tout le continent. »

Une immersion culturelle saluée également par les visiteurs européens, venus initialement découvrir le Monument de la Renaissance. Ces touristes ont été agréablement surpris par cette expérience enrichissante qui a marqué leur passage au Sénégal, transformant une simple visite en véritable voyage sensoriel et culturel.

Il faut dire que le Food Tour, n’est pas que des saveurs, c’est aussi un levier économique et agricole puissant. En valorisant les produits locaux et les savoir-faire traditionnels, cet événement participe à la diversification des offres touristiques, tout en soutenant les producteurs locaux et l’innovation agricole.

Il renforce également l’engagement communautaire et positionne la gastronomie comme un pilier de développement durable.

Bien au-delà d’un simple événement culinaire, le Food Tour 2025 s’est imposé comme une immersion dans l’horizon panafricain, mettant en lumière une Afrique solidaire, créative et fière de ses racines.

La gastronomie, ici, s’est révélée être une passerelle entre les cultures, les peuples et les ambitions d’un continent en mouvement.