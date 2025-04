Afrique: Le Food Tour 2025, un début des liens entre toutes les cultures africaines, selon la Reine des Yorubas

interview

Autour des différentes cultures présentes au Food Tour 2025 qui s’est tenu les 18 et 19 avril 2025 à Dakar, plusieurs sommités ont répondu présentes, parmi lesquelles la Reine du peuple Yoruba, Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, Ojaja II. En tant que femme, il a été utile pour elle de réagir sur l’intérêt de cet évènement et sa portée sur le continent.

Allafrica : Pourquoi est-ce important pour vous de préserver et de valoriser les traditions culinaires africaines, notamment celles du royaume Yoruba ?

Reine : En tant que mère et en tant que femme, il est très important pour moi de soutenir l'innovation culinaire africaine ou traditionnelle, non seulement au Nigeria ou au Sénégal, mais partout en Afrique. C'est essentiel, car lorsque vous élevez une femme, vous élevez littéralement toute une communauté.

Et quand on parle de nourriture, les femmes sont toujours au cœur de la cuisine. Même à la maison, vous voyez rarement les hommes aux fourneaux. Ce sont les femmes qui préparent la plupart des repas pour leur famille. C'est donc très important pour moi.

Allafrica : Selon vous, comment la cuisine traditionnelle peut-elle aider les femmes et les jeunes à entreprendre et à réussir aujourd’hui en Afrique ?

Reine : En Afrique, l'agriculture est l'une de nos meilleures compétences et l'une de nos plus grandes forces. Pour aider les femmes, nous pouvons les former à différentes compétences, comme l'agriculture. Par exemple, nous pouvons les encourager à cultiver, à récolter leurs produits, puis à les transformer en plats raffinés ou en entreprises innovantes, plutôt que de rester à la maison sans rien faire.

Les femmes peuvent grandement bénéficier de l'agriculture et, ce faisant, elles peuvent innover et créer des entreprises rentables qui généreront des revenus. Prenons l'exemple du maïs, vous pouvez le cultiver pendant une saison, le vendre la saison suivante, ou le transformer en divers produits comme du pop-corn ou de la farine. Les possibilités sont infinies, et les femmes doivent être au cœur de cette dynamique.

Allafrica : En tant que Reine et figure culturelle, pensez-vous que des événements comme le Food Tour peuvent aider à changer l’image de l’Afrique dans le monde ?

Reine : Le Food Tour que j'ai découvert hier a été une expérience incroyable. C'était merveilleux de voir des cuisines variées provenant de différents pays africains. Je pense que c'est le début d'une grande aventure, le début d'un lien entre toutes les cultures africaines.

Hier, j'ai réalisé à quel point nos plats sont similaires, même s'ils sont préparés de manière légèrement différente. En nous réunissant en tant que frères et sœurs africains et en échangeant nos traditions culinaires, nous ouvrons des opportunités immenses à travers tout le continent.

Par exemple, le "Jollof Rice" est un plat très populaire au Sénégal, au Nigeria, au Ghana et même au Bénin. C'était fascinant de voir ce plat représenté partout hier. Ces petites choses peuvent rassembler de nombreux pays africains, et je pense que c'est vraiment le début : échanger des idées culinaires, en créant de nouvelles... cela nous unira davantage.

Allafrica : Que représente pour vous cette étape du Food Tour à Dakar, et quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse africaine ?

Reine : Ce Food Tour me tient particulièrement à cœur, car au-delà de la cuisine, d'autres activités y ont été organisées, comme du mentorat pour les femmes et leur autonomisation. C'est très important pour moi, car j'ai une fondation qui aide les femmes, notamment les mères célibataires et les personnes défavorisées.

Un tel événement peut encourager les femmes à apprendre à cuisiner et à créer leur propre entreprise. Hier, j'ai appris qu'un atelier-test, comme un Masterclass, avait été organisé. C'est une excellente initiative pour les femmes, car lorsque vous leur donnez les outils, elles savent les utiliser pour bâtir leur propre affaire. Comme je l'ai dit, autonomiser une femme, c'est autonomiser toute une communauté. C'est crucial, et cela signifie beaucoup pour moi. C'est pourquoi j'ai fait le voyage depuis le Nigeria pour soutenir ce Food Tour.

Je trouve que c'est une excellente initiative pour l'innovation et l'autonomisation des femmes. C'est quelque chose qui devrait être organisé chaque année et étendu à d'autres pays. Il est essentiel de diffuser ce message pour que davantage de femmes et de mères puissent en bénéficier, acquérir des compétences et monter leur entreprise.

Nous devons maintenir cette flamme, garder la même énergie et faire avancer ce projet. Passer d'un pays à un autre, toucher différents pays africains, voilà ce qui fera la renommée de ce Food Tour.