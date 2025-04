Tunisie: Leïla Jaffel honore les agents des prisons et de rééducation à l'occasion du 69e anniversaire des Forces de sécurité intérieure

À l'occasion du 69e anniversaire de la fête des Forces de sécurité intérieure, célébrée cette année sous le slogan « La sécurité de la Tunisie, un engagement renouvelé et une responsabilité permanente », la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, a présidé une cérémonie solennelle ce samedi au siège de l'École nationale des prisons et de la réinsertion de Borj Touil.

Lors de cette cérémonie, Jaffel a procédé à la remise des insignes de grade et des décorations à plusieurs cadres et agents des prisons et de rééducation, en reconnaissance de leur mérite et de leur engagement. Un hommage appuyé a également été rendu à un groupe de retraités, honorés pour leur carrière exemplaire et leur fidélité à la mission du service public.

Dans son allocution, la ministre a salué les efforts inlassables et les sacrifices considérables consentis par les personnels pénitentiaires pour assurer la sécurité des établissements et la protection des détenus, tout en respectant les droits humains garantis par les lois nationales et les normes internationales.

Jaffel a exprimé sa reconnaissance aux agents promus et décorés à l'occasion de cette commémoration, et a rendu un hommage émouvant à la mémoire des martyrs de ces institutions, sécuritaires et militaires, tombés pour la défense de la patrie face aux menaces terroristes.

Elle a appelé l'ensemble des agents à poursuivre leur mission avec dévouement, discipline et vigilance, afin de garantir la stabilité et la sécurité des centres des prisons et de rééducation , tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus.

Cette célébration a également constitué un moment d'écoute et d'échange, durant lequel la ministre a pris connaissance des préoccupations des professionnels du secteur. Elle a salué la participation des retraités à cette journée, symbole de reconnaissance et de continuité au sein de l'institution.

La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de cabinet de la ministre, du président de l'Instance générale des prisons et de la réinsertion, du délégué de Raoued, ainsi que de plusieurs hauts responsables du ministère de la Justice, de l'Instance générale, et de cadres régionaux et sécuritaires.