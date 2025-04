Congo-Brazzaville: APF - Adama Bictogo salue les conclusions de la 16e conférence tenue à Brazzaville

Reçu en audience le 17 avril par son homologue congolais, Isidore Mvouba, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, qui a participé aux travaux de la 16e conférence des présidents des Assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone (APF), à Brazzaville, a salué la nature des conclusions auxquelles les participants ont abouti.

Se félicitant des valeurs de fraternité, d'hospitalité et de générosité du peuple congolais, Adama Bictogo est allé traduire sa reconnaissance à Isidore Mvouba pour avoir donné à l'APF l'occasion de renaître et de connaître un nouvel élan. « Nouvel élan qui se caractérise par la qualité de l'organisation de la 16e conférence et par la présence, tant en qualité qu'en nombre, des présidents des Assemblées des pays francophones.

Je puis vous dire que, en tant que président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, j'ai eu à gérer l'APF quelques mois. Je peux donc, de façon affirmative, vous dire que cette 16e conférence restera gravée dans la mémoire des présidents des Assemblées de l'Afrique de l'espace francophone », a-t-il déclaré devant la presse.

Selon lui, la 16e Conférence qui a connu la participation de plusieurs présidents est celle qui a le plus marqué sur les quinze dernières années, surtout au regard de sa substance. « Comme vous le savez, le monde aujourd'hui est traversé par plusieurs secousses. Nous avons un nouvel ordre politique et géopolitique qui est en train de se dessiner. Nous avons aujourd'hui des contraires qui se rassemblent.

Et l'Afrique a un devoir, celui de faire valoir sa solidarité, sa souveraineté. Et qui mieux que Brazzaville et qui mieux que le président Sassou N'Guesso, panafricaniste, peut donc faire valoir le sens de la solidarité africaine ? », s'est interrogé le président de l'Assemblée nationale de Côte d'ivoire.

Revenant sur certaines décisions prises au cours des assises de Brazzaville, il a rappelé la nécessité pour les Parlements d'Afrique francophone de ne pas être des spectateurs d'autant plus qu'ils ont un mandat du peuple qui appelle à la prise de responsabilités.

« Notre espace africain doit se libérer des frontières qui, à la vérité, ne sont qu'artificielles. Mais le plus important, c'est que la conscience collective africaine comprenne, prenne conscience de ce que l'Afrique ne doit reposer que sur elle-même, ne doit compter que sur elle-même, et que la génération future nous regarde parce qu'elle a envie de prendre ses responsabilités. Donc nous ne devons pas tricher. L'histoire nous regarde, et le sens de la responsabilité nous le commande », a martelé Adama Bictogo.

Il s'est, par ailleurs, félicité de l'audience qui leur a été accordée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pendant plus d'une heure. D'après lui, cette réception a été pour les présidents des Assemblées et sections de l'APF zone Afrique une forme d'éveil de conscience, d'autant plus que le chef de l'Etat congolais est revenu sur l'importance de l'implication des Parlements dans la résolution des conflits du fait de leur responsabilité.

« Le président Denis Sassou N'Guesso a souhaité que les Parlements puissent être des partenaires à l'exécutif dans la quête permanente de la paix dans les différents pays en crise. Donc, nous repartons de Brazzaville avec l'envie d'y revenir. Si les autres conférences pouvaient encore s'organiser à Brazzaville, nous l'aurions cautionné. Fraternellement, nous repartons heureux mais avec un peu de regret, parce qu'on aurait aimé prolonger notre séjour », a-t-il conclu avant de quitter la capitale congolaise.