Gabon: Équations librevilloises

C'est fait. La présidentielle gabonaise du 12 avril a consacré la victoire du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Candidat sans parti, il a sûrement profité de la crise de confiance à l'égard des organisations politiques traditionnelles du pays pour rallier les électeurs à son projet. Au résultat, ses sept concurrents réunis n'ont pu glaner qu'une portion congrue de 9,65 % des voix quand lui s'est taillé la part du lion avec 90,35% de suffrages.

Les sept prochaines années, le général qui s'était hissé à la tête du Gabon en treillis le 30 août 2023 sous la houlette du Comité pour la transition et la restauration des institutions affrontera la réalité de la gouvernance civile. À savoir que l'appareil militaire dont il s'était servi pour arracher le pouvoir légitimé désormais par le vote populaire n'aura plus prise sur lui comme du temps de la transition qui s'achène. En revanche, il devra ménager ses « amis » de route lors de cette sortie des casernes, rare dans l'histoire de ce pays d'Afrique centrale, et qui fut diversement interprétée au Gabon-même comme à l'extérieur.

La première équipe gouvernementale que Brice Clotaire Oligui Nguema mettra en place après sa prestation de serment donnera à voir l'orientation qu'il aura prise. Comme la plupart des pays de la sous-région, le Gabon a besoin de consolider son unité afin de s'attaquer avec toutes ses filles et tous ses fils aux questions essentielles de construction nationale. Avec un réel avantage car en plus de six décennies d'indépendance, la stabilité a été l'un des atouts majeurs dont Libreville s'est servi pour jouer le rôle de facilitateur du dialogue chez ses voisins souvent traversés par la tourmente des guerres civiles.

Il n'y a pas de doute, au Gabon, au dernier moment un certain immobilisme, ajouté à la surenchère politique opposant les acteurs les plus en vue, a tendu les relations entre les institutions publiques et le petit peuple. Surtout après la disparition de feu le président Omar Bongo Ondimba, en 2009. L'homme avait, en effet, su se constituer une stature de « bon » père de la nation en conciliant contre vents et marées les aspirations des uns et des autres. Celui qui hérite du Gabon aujourd'hui l'a côtoyé longtemps et même si à l'époque sa fonction auprès du père n'était pas politique, les dix-neuf mois de transition qu'il vient de remplir lui ont sans doute permis de gagner en maturité et en réalisme.

À certains de ses collègues officiers de l'aventure du 30 août 2023, le chef de l'Etat gabonais élu montrera dorénavant le chemin de retour dans les casernes au besoin en les « généralissimant ». Quant à ceux dont il a pu louer la bonne gestion des affaires publiques, peut-être décidera-t-il de continuer à profiter de leur expertise au gouvernement.

Il semble néanmoins que pour les Gabonais, la priorité est de doter continuellement le pays des infrastructures qui améliorent la vie de tous les jours. Des avancées enregistrées en matière de construction des routes, des logements sociaux et aussi l'assainissement de moeurs publiques ont été « vantées » par Brice Clotaire Oligui Nguema pendant la campagne électorale.

Il n'est pas faux de penser que cette période charnière constitue pour le nouveau chef de l'Etat une source d'inspiration qui lui permettra de mieux aborder le partage des responsabilités au sein des institutions post-transition. Libreville, capitale du pays, est à n'en point douter l'épicentre des nombreuses équations posées et il ne pourra les résoudre qu'en capitalisant sur l'onction populaire ayant entouré son engagement politique.