Afrique: CAN U17 - Le Maroc rafle presque tout

À l'issue d'un tournoi parfaitement maîtrisé sur ses terres, le Maroc ne s'est pas contenté de décrocher son tout premier titre continental en U17. Il a aussi raflé l'essentiel des distinctions individuelles, confirmant l'émergence d'une génération aussi brillante que structurée.

Parmi les révélations de la compétition, un nom s'est imposé avec évidence : Abdellah Ouazane. Chef d'orchestre des Lionceaux de l'Atlas, le milieu de terrain d'Ajax Amsterdam a été désigné meilleur joueur du tournoi. Âgé de 16 ans, Ouazane a illuminé la CAN par sa vision du jeu, sa maîtrise du tempo et son sens tactique. À chaque match, il a dicté le rythme, calmement, intelligemment. Le Groupe d'Étude Technique (TSG) n'a pas hésité à saluer « un joueur moderne, influent des deux côtés du terrain ».

Autre homme fort du sacre marocain : Chouaib Bellaarouch. Le portier formé à l'Académie Mohammed VI a été élu meilleur gardien de la compétition et homme du match en finale. Un doublé mérité pour celui qui n'a concédé qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi. En finale face au Mali, c'est lui qui a définitivement endossé le costume de héros, détournant deux tentatives maliennes lors de la séance des tirs au but (4-2 t.a.b., 0-0).

Sur le banc, Nabil Baha a incarné la solidité du projet marocain. L'ancien international a su imposer une rigueur défensive remarquable - un seul but encaissé -, tout en insufflant une identité claire à son collectif. Récompensé du prix de meilleur entraîneur, il a mené ses troupes avec autorité et constance vers un sacre historique.

Dans la défaite, le Mali n'a pas quitté la scène bredouille. Les Aiglonnets d'Adama Diefla Diallo, auteurs d'un parcours dense et séduisant, se sont vus attribuer le Prix du Fair-play. Fidèles à la tradition malienne, ils ont allié combativité, discipline et respect du jeu.

Cette 15e édition de la CAN U17 aura célébré le meilleur du football africain de demain. Et à l'heure du bilan, c'est bien le Maroc qui, avec sa rigueur, son talent et sa fraîcheur, s'est imposé comme le grand vainqueur... sur le terrain comme au palmarès.

Palmarès - CAN U17 CAF TotalEnergies 2025 :

Meilleur joueur : Abdellah Ouazane (Maroc)

Meilleurs buteurs : Asharaf Tapsoba (Burkina Faso) & Alynho Haïdara (Côte d'Ivoire : 7 buts

Meilleur gardien : Chouaib Bellaarouch (Maroc)

Meilleur entraîneur : Nabil Baha (Maroc)

Prix du fair-play : Mali

Homme du match - finale : Chouaib Bellaarouch (Maroc)