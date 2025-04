Congo-Kinshasa: Plongé dans le noir depuis plus d'un mois, le quartier Malebo de Bandundu ville, en proie à l'insécurité

Le quartier Malebo, dans la commune de Mayoyo à Bandundu ville, est plongé fait face à une recrudescence de l'insécurité. C'est ce que rapporte la correspondante de Radio Okapi ce samedi 19 avril. Des cas de vols et d'actes de vandalisme se multiplient dans cette zone. Une situation qui serait favorisée par l'obscurité qui règne dans le quartier depuis plus d'un mois, conséquence d'une panne de transformateur électrique.

Le conseiller communal élu de Mayoyo, Jérémie Makofi, tire la sonnette d'alarme face à cette situation. Il explique que le transformateur de la cabine de Malebo Nord, tombé en panne il y a plus d'un mois et demi, a été récupéré par la Société nationale d'électricité (SNEL) pour réparation. Cependant, aucune solution concrète n'a été apportée depuis, laissant les habitants dans le noir.

« Depuis plus d'un mois et demi, notre communauté de Malebo vit dans une obscurité la plus totale. Nous sommes contraints de constater que depuis tout ce temps, aucune suite favorable n'a été donnée à ce dossier, laissant les habitants du quartier Malebo dans une situation précaire », indique Jérémie Makofi.

L'absence d'éclairage favorise une recrudescence des actes criminels, précise l'élu local. Des cambrioleurs profitent de l'obscurité pour s'introduire dans les maisons, voler des biens et commettre des actes de vandalisme. Les vols de câbles électriques sont également devenus fréquents, ce qui aggrave davantage la situation.

« La peur et l'insécurité s'installent au sein de notre communauté. Chaque nuit, c'est une lutte pour la survie », ajoute le conseiller communal, qui décrit une population en détresse face à l'insécurité.

Face à cette situation, Jérémie Makofi appelle la SNEL à agir rapidement pour rétablir l'électricité dans le quartier Malebo.

« Il est temps que la SNEL prenne ses responsabilités en mains et agisse avec urgence. La sécurité et le bien-être de la population doivent être une priorité. Alors nous exigeons que la SNEL mette en place une solution rapide et durable pour rétablir l'électricité dans notre quartier Malebo », conclu l'élu local.

Du côté de la SNEL, on rassure que dans quelques jours, le courant électrique sera rétabli à Malebo. L'ingénieur Prospère Bakuku Wanza, directeur provincial de cette société au grand Bandundu, l'a dit au sortir de l'audience lui accordée vendredi 18 avril par le vice-président de l'assemblée provinciale du Kwilu, Serge Maseka Ndombe.