Guinée: Campagne de mobilisation en faveur du Général Mamadi Doumbouya - Des députés, anciens maires et chefs de quartier s'engagent auprès du M5

Une semaine après son lancement, le mouvement M5 "La 5ème République en marche" appuie sur l'accélérateur dans le cadre de la mobilisation des forces en faveur de la candidature et de la victoire du Général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection présidentielle en Guinée. Ce jeudi 17 avril 2025, les responsables du mouvement ont rencontré des anciens députés, des anciens maires et chefs de quartier de la ville de Conakry.

Prenant la parole, Mohamed Saïd Touré, Coordinateur du mouvement M5 est revenu sur l'objectif de la rencontre.

"Il s'agit d'une prise de contact avec les anciens cadres de l'administration publique, les anciens chefs de quartier et les anciens députés de l'Assemblée nationale et les anciens maires. L'idée est de rassembler toutes ces personnes autour de la candidature de Son Excellence, le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya.

Il nous faut identifier les grands électeurs et les personnes ressources afin de garantir son élection dès le premier tour. Nous pensons que ces cadres peuvent jouer un rôle crucial. Ils peuvent sensibiliser la population et mettre en place une structure dans chaque quartier pour expliquer les acquis du président du CNRD", a-t-il indiqué.

De son côté, Lanciné Keita, Directeur général de l'Office guinéen des chargeurs et président de la coordination du mouvement M5 a fait savoir que son mouvement permet à tout le monde de s'exprimer, et personne n'est exclu.

"Le M5 s'est assigné de soutenir le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. Notre objectif spécifique aujourd'hui, c'est d'abord cette prise de contact avec vous. Vous, les anciens cadres, anciens députés, anciens maires, anciens chefs de quartier.

Le M5 permet à tout le monde de s'exprimer, et personne n'est exclu. Le M5 compte essentiellement sur vous, chers aînés, les populations à la base. Mobilisez toutes les forces vives de la nation, mobilisation bien évidemment autour du Général et du Président Mamadi Doumbouya. Identifiez avec vous les grands électeurs et les personnes ressources.

Allez vers la population à la base pour passer le message Le référendum étant fixé, la machine en marche pour un oui massif. Et cela ne peut se passer bien évidemment sans vous. Nous marchons tous dans le même sens. Et l'objectif général, tout ce que nous entreprenons aujourd'hui, il ne faut pas se couvrir la face, c'est la candidature du général Mamadi Doumbouya à la prochaine élection", a-t-il lancé à ces anciens députés et élus locaux

Ces anciens administrateurs du pays à travers leurs portes-parles ont promis de s'investir pour l'atteinte des objectifs du M5.

Sékou Mickael, porte-parole des anciens députés, ancien chef du quartier à Matam et ancien député de la 9e Législature s'est félicité du fait que le mouvement M5 a pensé à rassembler tous les guinéens sans exception.

"Il a pensé aux anciens chefs du quartier, il a pensé aux anciens députés, il a fait appel à ces gens-là pour venir travailler, travailler pour le pays. Vous savez, les hommes, nous passons. Ceci étant, nous sommes appelés à travailler pour ce pays-là, pour contribuer à son développement.

C'est ce que nous avons fait, c'est pourquoi nous avons répondu à l'appel que le directeur, ou du moins le président du mouvement M5 et son coordinateur a fait à nous les anciens administrateurs territoriaux. Donc, nous avons pensé qu'il faille répondre à l'invitation pour que nous continuions à contribuer pour le développement de ce pays.

Donc, voilà, notre présence ici aujourd'hui. Nous sommes prêts à aller, à contribuer pour le développement de ce pays. Nous sommes en train, d'après ceux qui nous ont appelés, c'est pour faire un travail de fond. Un travail de fond pour que le mouvement M5 se démarque de la floraison de mouvements que nous avons constaté aujourd'hui dans le pays.

Ceci étant, nous allons nous mettre au travail, au nom du peuple de Guinée, pour aider le général Mamadi Doumbouya, parce qu'il est venu pour aider ce pays-là, comme il l'a dit, il est venu pour rectifier, pour une refondation. Donc, nous sommes là pour contribuer au développement de ce pays et aller de l'avant", a-t-il affirmé.

Au nom des anciens chefs des quartiers, Cheikh Ibrahim Youla ex-président du conseil de quartier de Matoto a déclare leur participation dans cette campagne de mobilisation en faveur du Général Mamadi Doumbouya ne fera pas défaut, "elle sera sans faille".