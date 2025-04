Centrafrique: Un rapport accuse les Forces armées centrafricaines de bavures sur le site minier de Ziki

Les Forces armées centrafricaines (Faca) sont visées par la société civile. Il y a dix jours, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit des membres des Faca passer à tabac une vingtaine de personnes dont des femmes qui récupéraient des déchets sur le site minier de Ziki.

Le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine a mené son enquête et a publié un rapport alarmant sur le sort de ces victimes. Le Dr Paul-Crescent Beninga a dirigé cette étude. Joint par RFI, il dit craindre que ces violences ne soient pas un cas isolé en Centrafrique.

Il y a des textes de loi qui existent, qui sont votés par le législateur, promulgués par le président de la République, qui font interdiction des actes de torture, donc ça ne se justifie pas, en aucun cas ça se justifie et donc, on ne peut pas comprendre. [.../...] Il y a une dame qui était en état de grossesse, qui a perdu un de ses bébés parce qu'il s'agit de jumeaux. À la suite de ces actes de violence subis, nous avons reçu beaucoup de témoignages qui nous interpellent, en nous laissant comprendre que ce cas que nous avons observé dans la localité de Ziki n'est pas un cas isolé.

RFI Joint par RFI, Albert Yalokè Mokpème, porte-parole de la présidence centrafricaine, déplore cet évènement et répond que, en réalité, la diffusion de cette vidéo vise à jeter le discrédit sur l'armée centrafricaine et affirme que les images datent d'il y a un an.

Cela date d'il y a un an, oui, plus d'un an. Les auteurs ont été condamnés. Il y en a qui ont été radiés de l'armée, et ainsi de suite. Je me suis exprimé là-dessus parce qu'il y en a qui se sont saisis du dossier et qui ont jeté l'opprobre sur toute l'armée, et c'est ce que je déplore.