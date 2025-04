Afrique: L'UA se prépare à un engagement fort lors des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington

Addis-Abeba — L'Union africaine se prépare à un engagement fort lors des réunions de printemps 2025 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiendront à Washington, D.C., du 21 au 26 avril.

Cette année, les réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI auront pour thème « L'emploi : la voie de la prospérité ».

Les réunions de ces deux institutions financières mondiales influentes devraient réunir des banquiers centraux, des ministres des Finances et du Développement, des dirigeants du secteur privé, des représentants de la société civile et des universitaires pour débattre des enjeux mondiaux urgents.

Selon les informations obtenues auprès de l'UA, ces événements porteront principalement sur le plaidoyer pour une gouvernance financière mondiale plus équitable et la réforme des quotes-parts du FMI, le déblocage des investissements dans l'emploi, le commerce (ZLECA) et les infrastructures vertes, ainsi que la promotion du financement climatique.

L'UA a également indiqué que des questions telles que la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) et la reconstitution du Fonds africain de développement (FAD), ainsi que les moyens de renforcer la voix de l'Afrique dans les structures décisionnelles mondiales, seront également au coeur des discussions.

Coordonnés par la Mission de l'UA aux États-Unis, en partenariat avec le Département du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des minéraux (ETTIM) de l'UA, la Banque africaine de développement (BAD) et l'AUDA-NEPAD, ces engagements réaffirment l'engagement de l'Afrique en faveur d'un multilatéralisme inclusif et de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063.

De plus, les sessions exploreront l'importance de la coopération internationale pour favoriser de nouvelles opportunités de croissance et s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique.

Les réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque mondiale de cette année offrent une plateforme stratégique pour coordonner les efforts internationaux et renforcer la coopération face aux défis économiques et financiers mondiaux.

Ces réunions offriront une plateforme mondiale unique de dialogue ouvert, réunissant un groupe restreint de dirigeants économiques et de décideurs financiers du monde entier pour partager leurs idées sur la manière de renforcer la coopération internationale dans un contexte économique mondial en rapide mutation.