Soudan: Le Comité national populaire de soutien au peuple d'El Fasher organise une marche de protestation devant les bâtiments des Nations Unies

Le Comité national populaire de soutien au peuple d'El Fasher a organisé dimanche une marche de protestation devant les bâtiments des Nations Unies dans le quartier de l'aéroport de Port Soudan, pour exiger la fin du siège imposé à El Fasher et aux camps de Zamzam et d'Abu Shawk par les milices rebelles.

L'ingénieur Mohammed Mudallal s'est adressé à la foule, condamnant les Nations Unies pour leur incapacité à mettre en oeuvre leurs résolutions visant à mettre fin au siège. Il a également souligné les conditions humanitaires tragiques auxquelles sont confrontés les civils, en particulier dans les camps.

Mudalal a appelé les organisations internationales et régionales à intervenir rapidement en larguant de la nourriture et des médicaments et en ouvrant des couloirs de sécurité, avertissant d'une catastrophe humanitaire imminente si le siège se poursuit.

Mudallal a salué la résilience des habitants d'El Fasher face à la faim, à la maladie, à la peur et aux bombardements d'artillerie aveugles, appelant à une enquête internationale sur les crimes commis contre les femmes et les enfants.

Les manifestants ont brandi des pancartes et des photos animées de victimes de guerre, exigeant que les Nations Unies et ses organisations humanitaires et internationales prennent des mesures urgentes pour protéger les civils à El Fasher, qui subit depuis près de deux ans un siège qui a fait de nombreuses morts et blessés parmi les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Les participants à la marche, représentant divers groupes sociaux, civils et de jeunes, ont souligné la nécessité de mettre fin immédiatement au siège et d'ouvrir des couloirs humanitaires pour acheminer de la nourriture et de l'aide médicale à El Fasher et aux camps de déplacés.

Le Comité national populaire, dirigé par le M. Najmuddin Youssef a soumis un mémorandum de protestation au bureau des Nations Unies, qui comprenait des demandes fondamentales pour la libération de nourriture, de fournitures médicales et d'autres fournitures essentielles pour assurer la survie des citoyens et leur permettre de vivre dans la dignité.

Les manifestants ont également dénoncé les violations commises par les milices rebelles et exprimé leur étonnement face au silence des organisations internationales de défense des droits de l'homme, appelant à la mise en oeuvre de lois garantissant la protection des civils.

Les manifestants ont affirmé leur soutien total aux forces armées, à la police, aux services de sécurité, aux services de renseignement et aux forces de résistance populaire dans leurs efforts pour vaincre les milices terroristes et purifier le pays de leurs agissements.