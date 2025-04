Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a passé la fête de Pâques avec des membres de la communauté relogés à Gelan Gura depuis Kasanchis

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a passé la fête de Pâques avec des membres de la communauté relogés à Gelan Gura depuis Kasanchis, à Addis-Abeba, ville en cours de réaménagement dans le cadre de l'initiative de développement du corridor.

Le Premier ministre a passé Pâques avec ce membre de la communauté, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew et du maire d'Addis-Abeba Adanech Abiebie.

Le gouvernement transforme une zone autrefois négligée pour un avenir meilleur, a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

« Nous transformons une zone autrefois négligée, non pas pour des raisons personnelles, mais pour le bien commun, pour la joie de nos enfants et pour un avenir meilleur. Notre seul objectif est de voir un pays transformé et libéré de la pauvreté. »

Il les a encouragés à visiter et à découvrir l'endroit où ils vivaient autrefois.

« Voici votre nouveau quartier, votre nouveau foyer. Je vous encourage à venir visiter et découvrir l'endroit où vous avez vécu. Comme promis, Kasanchis a été magnifiquement rénové. Nos enfants ont désormais de l'espoir : ils peuvent rêver plus grand et vivre une vie meilleure que la nôtre. »

La résurrection de l'Éthiopie est proche et nous en serons témoins et nos enfants en hériteront, a souligné Abiy.