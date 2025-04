Ile Maurice: Des effets négatifs sur les entreprises

Même si les entreprises ont eu quatre mois pour payer le «14th Month Allowance», c'est-à-dire en quatre tranches, les effets négatifs se font sentir, surtout pour celles qui n'ont pas reçu de remboursement. Le paiement d'une prime non budgétisée aura toujours plusieurs effets négatifs sur les entreprises.

En effet, le fameux «14th Month Allowance», qui n'était pas prévu dans leur budget, a perturbé de manière significative la planification financière et les flux de trésorerie de nombreuses entreprises qui n'ont pas obtenu ou ne sont pas éligibles au remboursement. Nombreuses sont les entreprises qui rencontrent des difficultés pour honorer d'autres obligations, y compris le paiement des salaires, des frais financiers et des remboursements de prêts bancaires.

Les quatre tranches ont été payées en décembre, janvier, février et mars. Ces paiements ont forcé les entreprises à encourir des coûts inattendus. Il faut toutefois souligner que bon nombre d'employeurs ont enregistré des démissions après le versement des primes du 14e mois. De plus, la productivité a connu des perturbations et de sérieuses fluctuations.

Par ailleurs, certains employés n'ont pas été payés, car ils perçoivent un salaire de base supérieur à Rs 50 000. Leurs attentes sont restées vaines, ce qui a pu affecter leur moral et leur motivation. De manière assez invraisemblable, on a observé des cas où un subordonné perçoit un revenu annuel supérieur à celui de son supérieur hiérarchique. Prenons l'exemple d'un cadre touchant Rs 51 000 par mois : son revenu annuel s'élèverait à Rs 663 000 (Rs 51 000 x 13). En revanche, un subordonné gagnant Rs 48 000 par mois aurait perçu Rs 672 000 (Rs 48 000 x 14).

Aujourd'hui, quatre mois plus tard, plusieurs entreprises, souffrant encore de perturbations de trésorerie dues à ces coûts inattendus et non budgétisés, se tournent vers les autorités pour demander le remboursement intégral du «14th Month Allowance». Ce paiement a entraîné plusieurs effets négatifs, notamment des difficultés financières, une gestion plus complexe des coûts opérationnels et une atteinte à la rentabilité.

De nombreuses entreprises ont dû puiser dans leurs réserves ou ont été contraintes de contracter des prêts. Pour toutes ces raisons, les employeurs cherchent désormais une solution qui leur permettrait de mettre en place des réponses managériales stratégiques afin de garantir de meilleures conditions de réussite.