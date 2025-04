Soudan: Le Commissaire à l'aide humanitaire de l'État du Nord salue les efforts et les interventions du PAM

Le commissaire de la Commission d'Aide Humanitaire de l'État du Nord, Dr Abdul Rahman Ali a discuté dimanche dans son bureau avec une délégation du Programme alimentaire mondial- PAM, des problèmes et des préoccupations du travail humanitaire, et de l'avenir des interventions du programme dans un certain nombre de zones de l'État, en se concentrant sur les solutions mises en place pour faire face à l'afflux de personnes déplacées et de rapatriés dans l'État.

Lors de la réunion, le commissaire de la Commission d'aide humanitaire a ajouté que les organisations ont réalisé de nombreuses interventions significatives et claires dans un certain nombre de projets, notamment la gestion des affaires des personnes déplacées, le suivi des programmes de retour volontaire. Il a souligné qu'il existe un plan d'action conjoint pour élaborer une carte de fragilité et de traitement en coordination avec le gouvernement, les organisations et les partenaires du travail bénévole et humanitaire.

De son côté, le responsable du PAM dans les États du Nord et du Nil, l'ingénieur Karim Abdel Moneim a déclaré qu'ils ont examiné la nature des interventions actuelles et futures, ajoutant que le PAM a informé le Commissaire à l'aide humanitaire dans l'État du Nord de la vision du PAM et de la nature de ses interventions, en particulier dans les domaines des personnes déplacées, des abris, des personnes bloquées, des programmes de retour volontaire et des préparatifs du travail d'après-guerre en matière de reconstruction.