Soudan: Le Comité Judiciaire Suprême tient sa première réunion

Le Comité Judiciaire Suprême a tenu sa première réunion dans la capitale de l'État de la mer Rouge, Port Soudan, dirigée par M. Munir Muhammad Al-Hassan, juge de la Cour suprême, juge en chef adjoint, sous la supervision du juge en chef M. Abdul Aziz Fath Al-Rahman Abdeen.

M. Munir a déclaré que le comité avait des tâches spécifiques conformément à la décision et visait à aborder tout ce qui contribuerait à rendre justice , il a ajouté que les conditions judiciaires ont été discutées dans ces circonstances difficiles que traverse le pays, et que le comité se réunira à nouveau dans trois jours.

De son côté, le chef du pouvoir judiciaire de l'État de la mer Rouge, Abdel Moneim Ismail, a déclaré que les tâches du comité dans les circonstances actuelles sont importantes, notant que la formation de comités similaires dans les États représente une étape importante et que toutes les directives du comité sont importantes.

Il a ajouté que la réunion a été un succès et a atteint les objectifs pour lesquels elle a été organisée.

Le Conseil de souveraineté de transition a publié la décision n° (220) de 2024 portant création du Comité Judiciaire Suprême. Les tâches du comité comprennent la supervision du processus judiciaire, le suivi et le traitement des intersections, la mise en valeur de l'état de droit, la prévention et la lutte contre les phénomènes négatifs qui entravent le cours de la justice, la mise en oeuvre des procédures légales conformément aux procédures, la surveillance des lacunes juridiques et des défauts législatifs qui entrent en conflit avec les normes des procédures judiciaires et la recommandation d'amendements à celles-ci pour les aligner sur les exigences de la justice, ainsi qu'une coordination et une coopération complètes qui créeraient un environnement de travail pour supprimer les intersections dans la mise en oeuvre des objectifs judiciaires, et la formation de comités similaires dans les États pour entreprendre les mêmes tâches et responsabilités.