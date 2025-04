Soudan: Le ministère de l'Industrie et l'ONUDI signent un accord industriel d'une valeur de 14 millions de dollars

Le ministère de l'Industrie et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) ont signé ce dimanche au ministère de l'Industrie sur quatre projets présentés par (ONUDI) d'un coût de 14 millions de dollars, axés sur des projets d'industries de fabrication et de transformation agricoles couvrant les États de Kassala, du Nil, de la mer Rouge et de Gedaref.

La ministre par intérim de l'Industrie, Mme. Mahasin Ali Yaqoub, a signé au nom du ministère de l'Industrie, tandis que le directeur pays au Soudan Mohamed El Sayed a signé au nom de l'ONUDI.

La ministre de l'Industrie a apprécié le partenariat distingué entre le ministère de l'Industrie et l'ONUDI et a salué le rôle important joué par l'organisation dans le soutien des projets de développement industriel au Soudan à travers la mise en oeuvre de plusieurs projets, soulignant l'importance d'intégrer le système de production pour son impact sur le rendement et la valeur ajoutée pour les producteurs.

En outre, le ministre de l'Industrie a souligné l'importance de répartir les industries entre les États, en mettant l'accent sur les avantages comparatifs de chaque État, soulignant l'importance des projets signés avec l'ONUDI dans la phase de redressement d'après-guerre.

Le ministre a souligné l'importance des projets qui contribuent à créer des opportunités d'emploi, à employer les jeunes et les femmes et à soutenir les communautés locales.

Pour sa part, le directeur de pays de l'ONUDI au Soudan, Mohamed El Sayed, a confirmé que les projets signés ciblent le secteur industriel et offrent des opportunités d'emploi aux femmes et aux jeunes dans les États, soulignant que les projets fournissent de bons modèles en matière d'emploi et dans le processus de contribution de l'industrie au produit national au Soudan, saluant le soutien et la coopération conjointe avec le ministère dans la reconstruction du secteur industriel.