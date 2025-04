Soudan: La Police de Gedaref saisit 145 tonnes de fer volées dans l'État de Khartoum

Le Département policier des enquêtes a pu saisir d'énormes quantités de fer pillé d'une usine de production de fer dans l'État de Khartoum, dans une opération qualitative qui a confirmé l'efficacité et les efforts de l'équipe d'enquête dans la lutte contre la criminalité et la protection des biens privés et publics. Il s'agit d'une réussite en matière de sécurité qui s'ajoute à la série de succès obtenus par la police d'État de Gedaref.

Le major Al-Fateh a ajouté que la quantité totale de fer saisie pesait 145 tonnes, pour une valeur de 30 000 milliards de livres soudanaises. Il a indiqué qu'ils avaient pris des mesures en vertu de l'article 174 du Code pénal contre 13 suspects impliqués.

Les suivis du bureau de presse de la police indiquent que cette réalisation représente un coup dur porté aux réseaux de vol et de pillage et confirme l'efficacité des services de sécurité dans la poursuite des criminels et la récupération de l'argent volé.