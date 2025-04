Soudan: Jaber salue la solidité des relations bilatérales entre le pays et la Mauritanie

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a décrit le niveau des relations entre le Soudan et la Mauritanie comme solide, historique, distingué et stable.

Lors de sa rencontre dimanche à son bureau à Port Soudan avec la délégation parlementaire mauritanienne dirigée par Dr Mustafa Suhaib, Son Excellence a salué les positions de soutien de la République islamique de Mauritanie envers le Soudan dans les forums régionaux et internationaux.

De son côté, le chef de la délégation parlementaire mauritanienne a déclaré : «La visite de la délégation s'inscrit dans le cadre du soutien au gouvernement soudanais et aux institutions de l'État, et du soutien et de l'accompagnement du peuple soudanais dans cette guerre que l'État mène contre les milices rebelles. » Il a ajouté : « Nous sommes fermement convaincus que le Soudan sera victorieux et redeviendra ce qu'il était, et que chaque centimètre carré occupé par la milice reviendra dans l'étreinte de l'État soudanais. »

Il a exprimé l'espoir que le Soudan connaîtrait une plus grande sécurité, une plus grande stabilité, une plus grande paix et un meilleur développement.