Soudan: Le procureur général - L'appareil judiciaire est conçu pour empêcher l'impunité

Le procureur général de la République du Soudan, M. Al-Fateh Tayfour, a affirmé la détermination et le sérieux de l'appareil judiciaire pour empêcher l'impunité.

Dans son acte d'accusation devant le tribunal antiterroriste de Port-Soudan, présidé par le juge Mamoun Al-Khawadh ce dimanche, il a déclaré qu'en annonçant ces accusés et en les traduisant en justice, un message décisif est envoyé à tous ceux qui se cachent et fuient délibérément que l'épée de la justice les atteindra.

Il a expliqué au tribunal que l'accusation avait présenté un dossier cohérent contenant des preuves sonores, visuelles et écrites, des déclarations de témoins et des preuves hors de tout doute raisonnable suffisantes pour condamner les accusés, exhortant le tribunal à rendre justice.

Dans son acte d'accusation, le procureur général M. Tayfour a expliqué les détails de l'affaire, le crime de meurtre du gouverneur assassiné, sa liquidation et la mutilation de son corps, dans le cadre du plan de trahison initié par la milice avec l'attaque de l'aéroport de Méroé le 13 avril 2023, et complété par l'attaque du commandement général et la tentative d'assassinat du commandant en chef des forces armées, président du Conseil de souveraineté.

Il a souligné que le gouverneur assassiné les avait confrontés conformément à ses pouvoirs constitutionnels, en inspectant les citoyens et les installations publiques, mais les accusés l'ont arrêté, l'ont emmené au quartier général de la milice, l'ont liquidé, l'ont traîné et ont laissé son corps à l'air libre pour que les garçons le mutilent. Parmi les accusés, figurent le vice-gouverneur et le commandant de la milice de la région, ont participé au crime.

Les accusations portées contre les accusés comprenaient la complicité criminelle, l'incitation, la conspiration criminelle et l'assistance, l'incitation à la guerre contre l'État, l'atteinte au système constitutionnel, l'agression contre les morts, la détention illégale et la guerre contre les personnes.