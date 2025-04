Soudan: Conseil suprême de coordination des affaires des Dinka d'Abyei commence sa Conférence générale

L'État de la mer Rouge a reçu ce dimanche le lancement des délibérations de la Conférence Générale du Conseil Suprême pour la Coordination des Affaires des Dinka d'Abyei sous le slogan (Notre force est dans notre unité), où M. Mohamed Haroun, ministre des Ressources animales et président de la Conférence, s'est adressé à la séance d'ouverture de la conférence à Port Soudan, saluant la position nationale du peuple d'Abyei pour incarner les significations de l'unité et de la paix, expliquant l'importance de la tenue de la conférence pour déterminer les exigences de l'étape et pour aborder les problèmes du Soudan et de la région d'Abyei.

M. Chol Moyen Bol, président du comité préparatoire de la conférence, a expliqué l'importance de tenir cette conférence à ce moment précis pour mettre en place les dispositions nécessaires à la phase d'après-guerre dans le cadre de l'exercice du droit démocratique conformément au statut fondamental du Conseil suprême de Dinka d'Abyei, indiquant que l'unité nationale et les questions de paix et de développement sont des objectifs stratégiques de la conférence.

La conférence poursuivra ses délibérations jusqu'au 23 avril pour discuter de documents de travail spécialisés, notamment le rôle des médias et de la jeunesse dans la construction de la paix, le développement durable et les services dans la région d'Abyei, en plus de discuter du contexte historique de la région d'Abyei, ainsi que de la participation du peuple d'Abyei aux institutions gouvernementales et de son rôle dans la bataille de la dignité.