Ile Maurice: Deux suspects arrêtés

Rodrigues se met au parfum de la nature. 2,8 kilos de zamal (cannabis réunionnais) ont été découverts dans un container en provenance de Maurice lors d'une opération de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui s'est déroulée dans le Container Park de Port-Mathurin en fin de matinée, le vendredi 18 avril.

Deux commerçants, venus prendre réception des colis, ont été arrêtés par les limiers de la brigade anti-drogue après avoir été confrontés aux éléments de preuve retrouvés contre eux et en leur présence. Il s'agit d'un dénommé Brenson Emilien, 38 ans, un habitant de Brulée, et de Rodney Jean Louis, 34 ans, de Petit Gabriel.

Ayant eu vent d'une probable transaction illicite, les limiers de la section anti-narcotique de la douane, munis d'un mandat de perquisition dûment signé par le magistrat siégeant à Rodrigues, se sont rendus à Port-Mathurin aux alentours de 11 h 40 ce jour-là. Sur place, ils y ont rencontré les deux individus venus prendre livraison de la marchandise, en l'occurrence : deux boîtes en carton et deux autres en plastique, dont ils avaient passé commande à Maurice, et qui étaient arrivées dans l'île à bord du MV Peros Banhos.

Les deux hommes ont alors été informés de l'identité des policiers, de la raison de leur présence et de la fouille à laquelle allaient être soumis les colis qui leur appartenaient et qui se trouvaient à l'intérieur dudit container. Lorsque celui-ci a été ouvert par un employé de la douane et que les deux suspects ont identifié ce qui leur appartenait et apposé leur signature sur les documents certifiant la réception, ils ont alors été embarqués au bureau de l'ADSU vers 13 heures. Sur place, les officiers, en présence d'un représentant de la MRA, ont, durant la fouille des boîtes, découvert six paquets qui renfermaient au total 2,8 kilos de cannabis.

Si le suspect Brenson Emilien a d'emblée déclaré ne rien savoir de la marchandise illégale retrouvée - «Mo pa konn nanie ladan mwa» -, son assistant Rodney Jean Louis, qui serait d'ailleurs, selon les enquêteurs, celui qui aurait expédié la marchandise de Maurice, a avoué son délit et a impliqué un dénommé Nathan : «Pou mwa ek Nathan sa».

Selon nos informations, face aux preuves, les deux suspects ont été informés de leurs droits et placés en état d'arrestation. Ils ont pleinement collaboré avec les enquêteurs, et une fouille approfondie a alors été effectuée dans les autres boîtes, mais celleci n'a rien révélé d'incriminant, tout comme les perquisitions effectuées ensuite à leurs domiciles respectifs.

À ce stade, il nous revient qu'une enquête est en cours et que d'autres arrestations sont à prévoir dans cette affaire. Plus encore, trois autres containers suspects auraient été placés sous scellés par les officiers de l'ADSU, qui soupçonnent un réseau de trafic de cannabis bien établi et qui transiterait de l'île de La Réunion vers Maurice, avant de rejoindre Rodrigues via des cargos expédiés par voie maritime.

Les enquêteurs seraient également sur la piste des revendeurs faisant partie dudit réseau, dont certains auraient déjà été identifiés à la suite de l'arrestation d'un habitant de Roche Bon Dieu en mars dernier avec 11 paquets de cannabis et plusieurs graines de la même plante. Notons que la valeur marchande de la saisie effectuée vendredi est estimée à environ Rs 8,4 millions.

Par ailleurs, rappelons qu'une opération similaire s'est déroulée à Maurice dans l'après-midi du 17 avril. La brigade anti-drogue, en collaboration avec la Customs Anti Narcotics Section de la MRA et la Maritime Intelligence Cell (MIC) de la NCG, avait découvert environ 7 kilos de cannabis à bord du bateau cargo MAERSK Fortaleza, battant pavillon panaméen, en provenance du port de Durban en Afrique du Sud. Le navire, amarré au Mauritius Container Terminal 3, devait décharger 156 containers lorsque la drogue a été découverte durant l'inspection, qui s'est faite sur la base d'informations crédibles.