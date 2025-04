Soudan: Al-Eaysir affirme l'intérêt de l'État pour la culture et le tourisme

Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Khalid Al-Eaysir, a affirmé l'intérêt de l'État pour les secteurs de la culture, du tourisme, de la littérature et des arts, en plus de son intérêt pour le secteur des médias.

C'était lors de son discours samedi à la Bibliothèque publique de l'État de la mer Rouge à Port Soudan, célébrant la Journée mondiale du livre et lançant le travail de la Bibliothèque nationale depuis Port-Soudan.

Al-Eaysir a déclaré que la culture et le tourisme sont des composantes essentielles des piliers du ministère, avec les médias, soulignant que la période à venir verra un effort tangible dans les activités et les produits de la culture, du tourisme, des antiquités, des musées et des objets pillés, appréciant le soutien du gouvernement aux plans et projets du ministère, notant que son ministère travaille sur la manière d'organiser son travail et de transmettre la véritable image, soulignant que la culture a reçu un excellent travail dans toutes ses composantes, y compris les musées, les antiquités, les objets pillés et autres.

Il a ajouté que le ministère travaille en harmonie et en parallélisme, convaincu que la guerre se terminera par une victoire et qu'il ne veut pas être surpris par un déficit dans les domaines médiatique ou culturel. Il a souligné que le gouvernement ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas atteint la stabilité et ouvert des bibliothèques dans les États.

Al-Eaysir a expliqué que la diversité sociale au Soudan est une bénédiction qui doit être exploitée pour renforcer et améliorer l'unité nationale. À cet égard, il a déclaré que le ministère est convaincu de l'importance du rôle des bibliothèques dans la mise en valeur de la voix de l'État et de sa présence culturelle, qui vise à changer la réalité pour le mieux.