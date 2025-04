Soudan: Le gouverneur de la mer Rouge affirme son soutien à la bibliothèque publique de la Mer Rouge pour servir les étudiants et les culturels

Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le Lit- Gen Mustafa Mohamed Nour, a prononcé samedi un discours lors de la célébration du secteur de la culture en coopération avec la bibliothèque publique de l'État à l'occasion de la Journée mondiale du livre et de l'inauguration des travaux de la bibliothèque nationale depuis les bâtiments de la bibliothèque publique de l'État de la mer Rouge à Port Soudan.

Lit-Gen. Mustafa a affirmé l'intérêt du gouvernement de l'État pour la bibliothèque publique de l'État, qui a récemment connu la réhabilitation de ses installations en réponse aux besoins de l'État et pour servir la science et la culture des créateurs et des étudiants du savoir et pour soutenir le mouvement culturel dans l'État.

Pour sa part, le directeur adjoint de la bibliothèque publique de l'État de Badanin, Ali Adroub, a apprécié les efforts du gouverneur de l'État et son projet de réhabilitation de la bibliothèque à la lumière de la situation actuelle et de l'accueil par l'État d'étudiants de (28) universités soudanaises. Le projet de réhabilitation comprenait l'augmentation de la capacité de la bibliothèque de (7000 à 9000) livres, ce qui a augmenté le nombre de visiteurs et de bénéficiaires à environ (750) mille au cours des six derniers mois, avec un taux d'augmentation de (75%) par rapport à l'année précédente.

Il a souligné l'impact du projet de réhabilitation dans l'amélioration de l'environnement de la bibliothèque publique pour que les étudiants universitaires puissent lire et étudier, et la bibliothèque a répondu à leurs demandes en ouvrant ses portes toute la semaine sans interruption, en plus de certaines périodes en soirée.