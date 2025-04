Algérie: Chaib rencontre les membres de la communauté nationale établie en Belgique et au Luxembourg

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a rencontré, samedi, les membres de la communauté algérienne établie en Belgique et au Luxembourg, et ce dans le cadre de sa visite au Royaume de Belgique, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Lors de cette rencontre cordiale et participative, "un dialogue interactif a eu lieu avec la communauté, abordant les principales préoccupations, y compris l'écoute et l'examen des différentes propositions soulevées".

A cette occasion, le secrétaire d'Etat a mis en avant "l'attachement des hautes autorités du pays à maintenir une communication permanente et intensive avec la communauté", mettant en avant "les efforts consentis dans le but de soutenir cette importante catégorie de citoyens, de préserver ses intérêts et de lui fournir les meilleures services consulaires".

Il a salué "le rôle de la communauté dans le raffermissement des liens d'amitié entre l'Algérie, la Belgique et le Luxembourg", ajoute la même source.

Chaib a exprimé "sa fierté et sa joie quant à l'attachement des membres de la communauté à leur patrie", assurant que "les représentations diplomatiques et consulaires ne ménageront aucun effort pour renforcer ces liens", a conclu le communiqué.