Maroc: Le renforcement du partenariat stratégique au centre des entretiens entre Nasser Bourita et José Manuel Albares Bueno

Le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et l'Espagne a été au centre des entretiens tenus, jeudi à Madrid, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette rencontre, M. Bourita et son homologue espagnol ont noté avec satisfaction la dynamique positive des relations entre le Maroc et l'Espagne, reposant sur les principes de transparence, de confiance mutuelle et de dialogue permanent et constructif.

De même, ils ont salué l'excellence de ce partenariat stratégique orienté vers l'avenir et réaffirmé leur volonté commune d'oeuvrer pour le renforcement de ce partenariat privilégié qui constitue un modèle de coopération exemplaire.

Les deux ministres ont rappelé que cette dynamique s'inscrit dans la nouvelle ère des relations entre les deux pays, impulsée par la rencontre entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, en avril 2022.

Ils ont également souligné l'importance de cette rencontre qui a permis d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux Royaumes et d'insuffler un nouvel élan à l'établissement d'un partenariat multidimensionnel qui repose sur la confiance, le dialogue permanent et le respect mutuel des engagements.

Dans ce contexte, les deux ministres ont renouvelé l'engagement de traiter les différentes questions d'intérêt commun dans un esprit de confiance et de concertation, en vue de renforcer davantage la coopération bilatérale multisectorielle et multidimensionnelle, notamment dans ses dimensions humaine, économique, commerciale et sécuritaire.

MM. Bourita et Albares se sont félicités, dans ce contexte, des nombreuses initiatives et visites de hauts responsables, de part et d'autre, qui ont contribué au renforcement de la relation entre les deux pays.

De plus, les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées significatives des projets communs et aussi vis-à-vis de l'entente qui marque les préparatifs de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, événement qui impactera positivement tous les aspects du partenariat privilégié entre le Maroc et l'Espagne.

A noter que l'Espagne a réaffirmé, jeudi, que l'initiative d'autonomie est "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" régional autour du Sahara marocain.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la rencontre à Madrid avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares Bueno, a tenu à rappeler que l'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Royaume dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable.

A ce titre, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend.

Cette confirmation de la position espagnole intervient dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l'initiative d'autonomie comme unique solution à ce différend.

Ainsi, l'Espagne réaffirme de manière indéfectible son soutien à l'initiative marocaine et consolide le momentum international créé, dont "se félicite la dernière résolution 2756 du Conseil de Sécurité des Nations Unies" et qui "demande instamment qu'il soit mis à profit".

De par sa position solide et claire en faveur du plan d'autonomie, l'Espagne donne un message fort et important de son engagement à s'inscrire dans cette dynamique internationale, et à contribuer au processus politique en vue de parvenir à une solution définitive, réaliste, basée sur le compromis au différend régional autour du Sahara marocain.