Guinée: Retour à l'ordre constitutionnel - « Jusque-là, nous avons aucune visibilité », dixit Moïse Diawara du MoDeL

L'assemblée générale hebdomadaire du Mouvement Démocratique Libéral (MoDel) de ce samedi 19 avril 2025 a été présidée par Moïse Diawara, porte-parole dudit parti.

Abordant plusieurs sujets notamment le recensement biométrique, ce porte-parole de cette formation politique a donné leur position par rapport à cet enrôlement, avant d'annoncer la reprise des sit-ins prévus pour le 26 avril prochain.

<< Nous critiquons le recensement biométrique qui est lancé, parce que y avait un travail qui a été fait par le parti MoDel au préalable. Depuis l'avènement du CNRD, nous ne sommes pas restés indifférents, et nous sommes dans l'anticipation. Nous avons mobilisé toutes les forces internes pour travailler sur l'aspect technique du retour à l'ordre constitutionnel. Mais, très malheureusement, nos propositions n'ont jamais été pris en compte. Et aujourd'hui, on est en train de vivre le calcaire autour de cette question, parce que jusque-là, nous avons aucune visibilité. Et le CNRD a pris la décision d'aller dans un esprit d'exclusivité >>, a dénoncé le porte-parole.

Il poursuit en lançant une invite à l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays de se joindre à eux le 26 avril prochain pour un nouveau sit-in au siège national du parti.

<< Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des acteurs épris de paix et de justice à se joindre à nous, parce que nous sommes convaincus qu'à seul, nous ne pouvons mener ce combat. Mais, par contre, il est temps pour nous qu'on se donne les mains pour que nous puissions dire non à l'injustice, et non à l'instrumentalisation de la politique. Au fur et à mesure dans la semaine, nous allons dérouler le calendrier lié à l'organisation du sit-in qui est prévu le 26 de ce mois. Alors, il est temps pour nous de lancer encore un appel à l'endroit de tous les militants et sympathisants du parti au niveau national qu'au niveau international, et également au niveau de tous les acteurs sociopolitiques du pays à se joindre à nous ce jour pour qu'ensemble, nous puissions dire non à l'injustice dans notre pays >>, lance-t-il.

Le responsable des questions électorales du parti a de son côté invité l'ensemble des militants à se faire recenser afin d'accomplir leur devoir citoyen aux futurs échéances électorales.