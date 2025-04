Sénégal: Dahra - 72 élèves primés lors d'une cérémonie dédiée à l'excellence scolaire

Dahra — Soixante-douze élèves des cinq lycées de la commune de Dahra (nord-ouest) ont été récompensés samedi, à l'occasion d'une cérémonie dédiée à l'excellence scolaire, à l'initiative du colonel des douanes Ahmadou Adama Ba.

Le parrain dit avoir "voulu offrir un modèle de réussite aux récipiendaires, en récompensant les enseignants dévoués et les partenaires engagés dans l'éducation des enfants".

Il s'entretenait avec des journalistes à l'issue de la cérémonie organisée au foyer des jeunes de Dahra, en présence de nombreuses autorités administratives, éducatives et politiques, ainsi que des partenaires de l'éducation.

Selon le parrain, cette initiative vise à "récompenser les élèves qui se sont distingués le plus" durant l'année scolaire 2024-2025, en vue de leur offrir "un modèle de réussite".

Le colonel Ahmadou Adama Ba a également tenu à distinguer "les enseignants dévoués et les partenaires engagés pour l'éducation". Il a aussi rendu hommage à deux parmi ses anciens camarades de classe, à savoir Hourèye Sow et Bacar Fall, "tragiquement arrachés à notre affection dans la fleur de l'âge".

Les 72 lauréats, des élèves de seconde, première et terminale ont reçu dés lors, de récompense comprenant des tablettes numériques, des ordinateurs portables, des livres et des fournitures scolaires. Des prix spéciaux ont été décernés aux deux meilleurs élèves des séries S et L, en mémoire des défunts.

Les représentants du maire, du préfet et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère ont tour à tour salué cette initiative, appelant à sa pérennisation et à son extension au niveau départemental.