Afrique Centrale: Est de la RDC - Washington demande à Kigali de mettre fin au soutien au M23

Le Rwanda "devrait cesser tout soutien au M23" et "retirer" ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a exhorté l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos

Jusqu'à présent, Washington refusait pourtant de prendre position. L'émissaire américain pour l'Afrique a appelé Kigali à mettre fin à son soutien au M23 et à retirer ses troupes de l'Est de la RDC, marquant un virage important dans la position des Etats-Unis. Le groupe armé M23 (Mouvement du 23 mars), soutenu par le Rwanda, a lancé en décembre dernier une offensive éclair dans l'Est de la RDC qui lui a permis de s'emparer, en janvier et février, de Goma, capitale du Nord-Kivu, et de Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

Kigali "devrait cesser tout soutien militaire au M23 et retirer toutes ses troupes du territoire de la RDC", a affirmé Massad Boulos, après avoir rencontré les présidents congolais et rwandais. Les dernières violences ont fait des milliers de morts et forcé des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer, selon l'Organisation des Nations unies (ONU) et le gouvernement congolais.

Quelques jours après la prise de Bukavu, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a, par ailleurs, confirmé le 18 février des "cas d'exécutions sommaires d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville". A la fin du mois de février, deux explosions visant un meeting du M23 à Bukavu ont également fait au moins dix-sept morts et plusieurs dizaines de blessés, dans un climat où règnent toujours la peur et l'incertitude.