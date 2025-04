Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 avril 2025

Food Tour 2025 à Dakar - La gastronomie africaine pilier d'unité et d'innovation

Du 18 au 19 avril, Dakar s’est transformée en carrefour culinaire et culturel africain à l’occasion du Food Tour 2025, un événement organisé par CMD Tourisme et Commerce, placé sous le thème « Explorer les traditions culinaires mondiales, l'entrepreneuriat et l'innovation agricole ».

Représentant dignement le Bénin, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal ou encore la Namibie, cette rencontre a mis à l’honneur la richesse des saveurs du continent africain, dans une ambiance festive mêlant tenues traditionnelles, danses et échanges culturels.

La cérémonie, tenue au Monument de la Renaissance africaine, a rassemblé de hautes personnalités telles que l’ambassadeur du Cameroun au Sénégal, l’ambassadeur de la Namibie, ainsi que la Reine du peuple Yoruba, Ashley Afolasade Adeyeye-Ogunwusi, Ojaja II, venus porter haut les couleurs de leur culture respective. (Source allAfrica)

Lutte contre la désinformation : l'Algérie restera à l'avant-garde des défenseurs du continent africain

Dans son allocution lors des travaux de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du Nord du Comité des Services de Renseignement et de Sécurité d'Afrique (CISSA), organisé au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), sous le thème "les répercussions des fake news et de la désinformation sur la sécurité et la stabilité des Etats", le général Rochdi Fethi Moussaoui a transmis aux participants les salutations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se félicitant de la tenue de cet atelier régional.

"Notre lutte contre la désinformation n'est pas une simple question médiatique, mais une lutte existentielle pour préserver la stabilité de nos Etats africains", a-t-il souligné, ajoutant qu'"il est de notre devoir à tous de poursuivre l'action commune pour assurer l'avenir de notre continent face à ces graves menaces". (Source Algérie Presse Service)

Processus électoral en Côte d’Ivoire : Le CNDH au cœur des échanges avec l’ONU

En visite officielle en Côte d’Ivoire depuis le 17 avril 2025, M. Leonardo Santos Simão, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a rencontré le samedi 19 avril le Conseil national des droits de l’homme (CNDH). Cette rencontre s’est inscrite dans le cadre de sa tournée de consultations avec les institutions ivoiriennes à l’approche des prochaines échéances électorales.

Lors de cette séance de travail, les échanges ont porté sur l’état général des droits de l’homme dans le pays, ainsi que sur le climat préélectoral, actuellement rythmé par la révision de la liste électorale.

À l’issue d’une heure d’entretien jugé fructueux, la présidente du CNDH, Mme Namizata Sangaré, entourée de quelques conseillers, a dressé un état des lieux de la situation des droits humains en Côte d’Ivoire. (Source Fratmat)

Le Congo à la recherche de partenaires belges pour un ambitieux projet d’extension de Kinshasa

En République démocratique du Congo, un projet ambitieux a été lancé pour l’expansion de la capitale Kinshasa. Le projet Kia Mona a également été présenté vendredi à l’ambassade congolaise en Belgique.

La capitale congolaise, Kinshasa, est à bout de souffle. Lorsque la ville a été fondée au XIXe siècle par les Belges, l’objectif était d’y accueillir entre 500 000 et un million de personnes. Aujourd’hui, la capitale congolaise compte déjà 17 millions d’habitants.

Afin de soulager la ville, le Congo a lancé le projet d’extension Kia Mona. Il s’agit d’un nouveau quartier situé à environ cinquante kilomètres de Kinshasa, où environ 5 millions de personnes pourront vivre sur une superficie de plus de 43 000 hectares. Le coût du projet est estimé à plus de 50 milliards de dollars. (Source Le Soir)

Gabon : la production pétrolière enregistre un embelli au 4ème trimestre 2024

Selon les données de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGPEF) , la fin de l’année 2024 a enregistré des résultats mitigés pour les activités extractives au Gabon. En effet, la production consolidée a enregistré un recul de 5,2% à la clôture du quatrième trimestre. Cette baisse est principalement attribuée aux performances décevantes du gaz naturel et du manganèse, malgré un climat nettement plus favorable pour le secteur pétrolier.

La bonne nouvelle provient de l’indice de production du pétrole, qui a connu une augmentation de 3,6% d’une fin de trimestre à l’autre. Ce regain pourrait être considéré comme la suite logique d’améliorations notables observées lors du trimestre précédent. En effet, cette performance positive est le résultat du bon rendement des puits, tant dans les champs matures que dans les nouveaux forages, couplé à une quasi-absence de dysfonctionnements opérationnels. (Source GabonMediaTime)

Cameroun : la société civile alerte le gouvernement sur les cas de torture dans les locaux de la police

Au Cameroun, l'organisation de la société civile Mandela Center demande une nouvelle fois aux autorités de prendre des mesures pour lutter contre la torture dans les commissariats et les gendarmeries. L'ONG met en avant le cas récent du décès d’Armand Noubissi, un jeune homme de 22 ans gardé à vue après avoir été accusé d'un vol de moto à Yaoundé.

Une garde-à-vue de plus de deux semaines au Commissariat central numéro 4 de Yaoundé, des soupçons de mauvais traitement… Pour Jean-Claude Fogno, il faut une enquête. Selon le secrétaire exécutif de Mandela Center International, la police cache la vérité en disant à la famille que le jeune homme dont il est question s'est suicidé en cellule : « Selon l'article 12 de la Convention des Nations unies contre la torture, il est de la responsabilité des autorités camerounaises d’ouvrir une enquête, chaque fois qu’il y a une allégation - même s’il [s'agit d'] une rumeur - pour faire la lumière sur cette situation. » (Source RFI)

Le Maroc, leader africain en propriété intellectuelle (AMCHAM)

Le Maroc occupe la première place en Afrique et dans le monde arabe en matière de propriété intellectuelle, selon l’édition 2025 de l’Indice International de la Propriété Intellectuelle, publié par la Chambre de commerce américaine (ATC).

La position du Maroc en tête des pays africains dans le classement mondial de la propriété intellectuelle traduit une volonté stratégique d’encourager l’innovation et de sécuriser les actifs immatériels.

Le Royaume se positionne 22ᵉ sur 55 pays évalués à l’échelle mondiale, avec un score global de 59,21 points, indique le rapport diffusé lundi.

Ce classement récompense les efforts continus du Maroc pour renforcer son cadre juridique et institutionnel dans ce domaine. (Source apanews)

Guinée : enrôlement biométrique du Général Doumbouya

En Guinée, 2 jours après le lancement officiellement du lancement du Programme National de Recensement Administratif à Vocation d’État Civil PN-RAVEC, le Président de la République S.E le Général Mamadi DOUMBOUYA donne l’exemple en s’enrôlant au palais Mohammed V de Conakry.

C’est un geste hautement symbolique qui donne le ton pour la suite. En Guinée, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, a été enrôlé le 17 avril par une équipe d’agents recenseurs spécialement déployés pour l’occasion au Palais Mohammad V de Conakry. (Source Africa 24)

RDC : le Togo engagé dans la médiation, Kinshasa met Kabila sous pression

Âgé de 53 ans, Joseph Kabila, au pouvoir de 2001 à 2019, a récemment exprimé son intention de revenir au Congo pour « contribuer à une solution » au conflit qui embrase le Nord-Kivu. Mais le ministère de l’Intérieur a accusé son parti d’« aide aux rebelles du M23 », tandis que le ministère de la Justice a ordonné la saisie de ses avoirs ainsi que ceux de ses collaborateurs, évoquant des actes relevant de la haute trahison. Des poursuites judiciaires sont annoncées, bien qu’aucun détail précis n’ait été fourni pour l’instant.

Aucune réaction officielle de Joseph Kabila n’a été enregistrée. En revanche, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, a dénoncé une « violation flagrante de la Constitution » et des lois congolaises. (Source Togonews)

Macron, Mayotte et intégration : les enjeux du sommet de la COI

À la veille de son cinquième sommet, prévu le 24 avril à Antananarivo, la Commission de l’océan Indien fait face à un défi de taille : concilier ambitions économiques, coopération agricole et tensions géopolitiques, notamment avec la France. Tour d’horizon des enjeux.

Le 24 avril, la capitale malgache sera le théâtre du cinquième sommet de la Commission de l’océan Indien (COI), une édition particulière qui marque les 40 ans de l’organisation régionale. Après 1991, sous Didier Ratsiraka, et 2005, sous Marc Ravalomanana, c’est la troisième fois que Madagascar en est l’hôte, une première donc pour l’actuel président, Andry Rajoelina, lancé dans son second mandat. (Source Jeune Afrique)