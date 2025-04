Rwanda: Un projet de loi à l'étude pour prévenir les cas de grossesses précoces

Au Rwanda, un projet de loi est étudié, depuis octobre dernier, pour abaisser de 18 à 15 ans l'âge d'accès à la contraception sans le consentement d'un adulte tuteur. L'objectif de cette mesure est de prévenir les cas de grossesses précoces et faciliter l'accès aux soins pour les adolescentes.

L'organisation Health Development Initiative (HDI), engagée dans les discussions parlementaires, travaille depuis plusieurs années avec de nombreux acteurs dans le pays pour sensibiliser sur le sujet des grossesses précoces.

Espaces polyvalents de divertissements avec des programmes d'employabilité et d'entrepreneuriat, les centres de jeunesses offrent, pour certains, des services de santé.

Aimable Rwigamba, coordinateur à Musanze, est régulièrement confronté aux difficultés des grossesses précoces : « Parfois, elles nous disent qu'elles sont mises à l'écart par leur famille. Elles ne sont parfois pas dans la capacité de s'occuper de leur enfant. Elles abandonnent souvent l'école, à cause de la grossesse et de la pauvreté. »

Pendant la réunion, l'ONG HDI forme les coordinateurs sur les questions de santé sexuelle et reproductive et les risques liés aux grossesses précoces.

« Les coordinateurs sont au quotidien avec des adolescents hors du système scolaire, car la jeunesse va plus facilement dans les centres de jeunesse que dans les centres de santé par peur d'être stigmatisée. Aller dans un centre de jeunesse n'éveille pas les soupçons », explique Diana Keza, conseillère de l'organisation.

L'organisation participe aux discussions parlementaires sur le projet de loi pour abaisser à 15 ans l'accès indépendant à une contraception.

« L'année dernière, plus de 22 000 filles entre 15 et 19 ans ont accouché et l'on voit que les chiffres augmentent. L'activité sexuelle est de plus en plus précoce. Pour freiner cette tendance, il faudrait donner informations et services pour que les ados puissent prendre des décisions informées sur leur santé », préconise Denise Teta, responsable politique et plaidoyer.

Une proposition de loi similaire avait déjà été étudiée, en 2022, à l'initiative de députés, mais rejetée pour des raisons culturelles et religieuses. Cette fois-ci, le projet est porté et défendu par le ministère de la Santé.

Comment lutter contre le problème des grossesses en milieu scolaire ?

Au Togo, une affaire a fait grand bruit ces derniers temps. 43 élèves ont été renvoyés pour l'année scolaire en cours après avoir eu des rapports intimes avec leurs camarades filles, entraînant des grossesses. Comment lutter contre ce problème des grossesses en milieu scolaire ? Au sein de l'Association togolaise pour le bien-être familial, on assure qu'un travail d'éducation se fait avec les acteurs éducatifs. Et il commence à porter ses fruits.

Néanmoins, l'effort doit être poursuivi, affirme Hervé Ouagbeni, chef des programmes jeunesse à l'Association togolaise pour le bien-être familial.

« Si nous prenons l'année scolaire de 2020 à 2021, nous avons enregistré 2 407 grossesses et pour la dernière année, de 2023 à 2024, nous avons obtenu 1 883 grossesses. C'est dire que le phénomène baisse, mais il faut avouer qu'une seule grossesse en milieu scolaire est une grossesse de trop.

« Nous renforçons les capacités des acteurs en charge de l'éducation des jeunes, à savoir les enseignants, les leaders religieux, les parents et les jeunes eux-mêmes. Lorsque dans cette chaîne, un maillon ne joue pas son rôle, vous convenez avec moi qu'il y aura des répercussions sur les jeunes. Ce sont des besoins individuels de chaque jeune, c'est pourquoi nous exhortons les parents à jouer leur rôle, à subvenir aux besoins élémentaires et vitaux de l'enfant afin d'éviter que ces jeunes deviennent des vulnérables », a tenu à souligner Hervé Ouagbeni, chef des programmes jeunesse à l'Association togolaise pour le bien-être familial.