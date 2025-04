La proposition de la Chambre des conseillers du Maroc d'accueillir la prochaine conférence de l'Association des Sénats d'Afrique a été approuvée le 17 avril, à Brazzaville, lors d'une réunion tenue en marge de la 16e conférence des présidents des Assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF).

Dirigée par la présidente de l'Association des Sénats d'Afrique, Kandia Kamissoko Camara, la réunion préparatoire à la prochaine conférence de cette association a connu la participation des présidents des chambres hautes des Parlements de la République démocratique du Congo, du Maroc, du Congo et de la Côte d'Ivoire. Si le nom du pays organisateur de la prochaine conférence est connu, à savoir le royaume chérifien, les dates seront quant à elles fixées ultérieurement. Les assises seront placées sur le thème « La contribution des chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique ».

Concernant la proposition de lancer un concours inter Sénat pour le choix du logo et la charte graphique de l'association, les participants y sont tombés d'accord. Ainsi, les termes de référence seront élaborés et communiqués aux différents Sénats avant leur adoption d'un commun accord. Pour renforcer l'identité visuelle et la crédibilité de l'association, un appel à contributions a été lancé à toutes les chambres hautes d'Afrique.

La première réunion de l'Association des Sénats d'Afrique, depuis sa création en octobre 2024, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, a été également une occasion pour sa présidente de faire le bilan à mi-parcours de son mandat. « En effet, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a présenté un bilan faisant sortir des diligences accomplies en vue de la consolidation et de l'élargissement du nombre des adhérents et membres de l'association, l'allocation d'un siège à l'association et la nomination d'un secrétaire général, conformément aux statuts de l'organisation », a précisé le secrétaire général de l'Association des Sénats d'Afrique, Alain Acakpo Addra, dans le compte rendu de la réunion.

Selon Kandia Kamissoko Camara, le thème de la prochaine conférence est pertinent au regard des défis actuels du continent. « Quand on regarde le contexte mondial aujourd'hui, nous pensons que les sénateurs peuvent contribuer au renforcement de la démocratie dans nos États membres et à la préservation de la paix », a-t-elle indiqué. Elle a évoqué les défis majeurs auxquels sont confrontés les États africains, notamment l'insécurité généralisée, les fragilités démocratiques, la pauvreté, les effets du changement climatique et les bouleversements politiques.

Elle a, par ailleurs, rappelé que ces défis qui sont à relever interpellaient tout le monde et les Sénats avaient un rôle important à jouer dans la préservation de la paix, la consolidation de la démocratie, mais aussi dans le développement et l'amélioration du bien-être des peuples africains. Saluant l'accueil chaleureux de son homologue congolais, Pierre Ngolo, la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire s'est félicitée de la qualité des échanges de cette rencontre, marquée par des contributions substantielles des différentes délégations et a réaffirmé l'engagement des sénateurs du continent à contribuer à la résolution des conflits interafricains.

Kandia Kamissoko Camara s'est, enfin, réjouie de l'évolution positive du bicamérisme en Afrique, saluant la récente création des Sénats en Tunisie, au Togo et au Tchad.