Ile Maurice: Saisie de drogue à bord du «Maersk Fortaleza» - L'ADSU intensifie son enquête

Une importante saisie de drogue a été réalisée à bord d'un cargo en provenance d'Afrique du Sud, accosté à Maurice le jeudi 17 avril. Les autorités douanières et policières ont mis la main sur 7,45 kg de cannabis dissimulés dans un compartiment du navire MAERSK Fortaleza, battant pavillon panaméen.

L'opération a débuté à 15 heures, à la suite de renseignements jugés crédibles fournis par la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de la Mauritius Revenue Authority (MRA). Une équipe conjointe composée de la National Coast Guard, de la Divisional Crime Intelligence Unit et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) du port, ainsi que des unités de la MRA K-9 et de la CANS a été mobilisée pour fouiller le navire. Le MAERSK Fortaleza, en provenance du port de Durban, était alors déjà amarré au Mauritius Container Terminal 3. Il devait décharger 156 conteneurs sur un total de 2 382 et en embarquer 938 autres.

La fouille a véritablement commencé à 16 heures, mais c'est vers 17 h 30 que la découverte a été faite. Lors de l'inspection du passage entre les compartiments B14 et B18, à proximité d'une bouche d'aération et d'un conduit sonore (sounding pipe), identifié comme 2WBT, les officiers ont trouvé cinq sacs en plastique. L'un d'eux contenait deux colis de différentes couleurs, tous deux soigneusement emballés et contenant une substance feuillue suspectée d'être du cannabis.

Le poids brut, emballages compris, des colis s'élève à 7,45 kg, d'une valeur marchande estimée à Rs 24 millions. Un poste de surveillance a immédiatement été mis en place pour sécuriser les lieux tandis que la fouille s'est poursuivie dans d'autres sections du navire, sans qu'aucune autre cargaison suspecte ne soit découverte.

À ce stade, les enquêteurs de l'ADSU ont ouvert une enquête approfondie. Ils sont à la recherche de tout document ou information relative aux propriétaires des marchandises qui se trouvaient dans le conteneur. L'objectif est d'identifier les personnes responsables de cette tentative d'importation de drogue et de remonter la filière.