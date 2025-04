Ile Maurice: Pas de questions, mais des lois budgétaires et antidrogues au programme

La séance parlementaire de ce mardi 22 avril se déroulera sans les traditionnelles questions parlementaires. Ni la Prime Minister's Question Time ni la Ministers' Question Time ne figureront à l'agenda. Trois projets de loi seront en revanche débattus en deuxième et troisième lectures avant d'être soumis au vote.

Parmi les textes législatifs à l'ordre du jour, le Supplementary Appropriation (2023-2024) Bill et le Supplementary Appropriation (2024-2025) Bill retiendront particulièrement l'attention. Le gouvernement entend faire adopter ces deux projets de loi budgétaires visant à autoriser des crédits additionnels pour les exercices financiers 2023-2024 et 2024-2025. Au total, près de Rs 23,8 milliards seront injectées dans les finances publiques pour couvrir des dépenses excédentaires.

Le Supplementary Appropriation (2023-2024) Bill prévoit une enveloppe supplémentaire de Rs 2,8 milliards. Ce montant viendra s'ajouter aux crédits déjà votés dans l'Appropriation (2023-2024) Act 2023 et la Supplementary Appropriation (2023-2024) Act 2024. Ces fonds serviront à financer à la fois les dépenses courantes et les projets d'investissement du gouvernement. Quant au Supplementary Appropriation (2024-2025) Bill, il portera sur une autorisation de Rs 21 milliards supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Ce texte viendra compléter l'Appropriation (2024-2025) Act 2024, dans le cadre de la gestion des finances publiques.

Autre temps fort attendu : le National Agency for Drug Control Bill. Ce projet de loi prévoit la mise en place d'un nouvel organisme, la National Agency for Drug Control (NADC), qui remplacera l'actuelle National Agency for the Treatment and Rehabilitation of Substance Abusers (NATReSA). La NADC sera dotée de pouvoirs élargis en matière de prévention, de réhabilitation et de contrôle des drogues à Maurice.

Le texte prévoit également la création de la Commission nationale de contrôle des drogues, qui sera présidée par le Premier ministre. Cette commission comprendra également le Premier ministre adjoint ainsi que plusieurs autres ministres. Elle aura pour mission principale de définir les objectifs nationaux en matière de lutte contre la drogue, d'établir les politiques prioritaires, de coordonner les actions des différentes parties prenantes et d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du Plan directeur national de contrôle des drogues ainsi que du Plan d'action national sur le VIH et le sida.

À noter qu'à ce stade, il n'est pas encore confirmé si une Private Notice Question sera posée par le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, lors de cette séance.