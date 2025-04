Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - USBG - Victoire impérative

Les « Jaune et Noir » de Ben Guerdane doivent absolument s'imposer.

Les fans de l'USBG, comme ceux des quatre autres équipes concernées par la dure bataille du maintien, sont sur des charbons ardents. C'est vrai que le plus beau dans le football c'est le suspense jusqu'au bout pour connaître les résultats d'une saison sportive, mais ces quatre journées de la fin du championnat ne vont pas être faciles à vivre et à suivre.

Car le compte à rebours a commencé avec les matches d'hier et se poursuivra avec le sort des matches d'aujourd'hui. À Ben Guerdane, on mesure l'importance du match et l'enjeu que revêt la rencontre à six points entre l'USBG et l'ASG.

Même nombre de points au classement général pour les deux équipes et un seul objectif qui habite ces deux protagonistes : gagner ce match-clé pour maximiser les chances d'échapper à la descente à l'étage inférieur. Après avoir supervisé sa nouvelle équipe contre l'Étoile, l'entraîneur Afouen Gharbi sera cet après- midi sur le banc pour coacher ce match décisif de fin de saison.

Afouen Gharbi, plutôt conservateur ?

Ce faisant, l'apport qu'on attend de Gharbi ne concerne pas des nouveautés dans la formation. Le onze de départ sera sans surprise avec Farhati dans les buts, Taous, Lâabidi, Abderrazak et Ben Hassen en défense, Banga , Bida et Loussoukou au milieu de terrain et le trio Châabane, Belwafi, Yâakoubi en attaque. Avec le retour dans l'équipe du staff de Nizar Sansa qui connaît très bien le groupe pour avoir travaillé avec les trois anciens entraîneurs partants, c'est au niveau plan de jeu et surtout animation offensive que les changements sont pressentis. L'USBG devra prendre d'entrée à bras-le-corps ce match qu'elle devra remporter. « Nous devons être les premiers à marquer pour que notre tâche soit facilitée», affirme Nizar Sansa avant d'ajouter que « dans ce genre de rencontre où le résultat prime sur tout, il est trop risqué de tabler sur un succès à l'usure et le mieux est de prendre d'emblée le taureau par les cornes.»