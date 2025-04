Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - CAB - Mission séduction

Sans pression, les Cabistes essaieront de présenter du beau football.

Eliminé de la Coupe et n'ayant plus rien à perdre ni rien à gagner d'ailleurs, le CAB s'est déplacé à Gafsa dans l'espoir de glaner encore des points. L'entraîneur Sofiene Hidoussi, qui n'a jamais été concerné par la relégation selon lui, a laissé sous-entendre après le match contre la JSO, qu'il était venu à Bizerte pour améliorer le classement de l'équipe « jaune et noir».

Et ce match, face à EGSG, entre justement dans cette perspective consistant pour le CAB à grimper le plus haut possible dans le tableau. Le staff technique donnera l'occasion à de nombreux jeunes, qui ont passé la plupart du temps soit dans les gradins soit sur le banc des remplaçants, à jouer d'entrée. On pense notamment à Rayen Mechergui, Aziz Chaâbane, Haouechi, Iyed Mideni, Ben Othmane ou encore Khlifi, des joueurs qui s'impatientent à donner le meilleur d'eux- mêmes!

Une équipe remaniée

Sur ce, cette confrontation hors de leurs bases contre une équipe qui n'a d'autre choix que de gagner est la meilleure répétition pour eux pour préparer les matches à venir contre le CA, le CSS et l'OB. C'est ainsi qu'on s'aguerrit et qu'on se constitue une carapace solide...Quant à la formation qui affrontera l'équipe sudiste de Gafsa, elle sera fondamentalement chambardée quand on sait que Rhimi, Allala et Hanzouli se préparent à rejoindre l'équipe U20 qui participe à la CAN en Egypte du 27 avril au 18 mai et qui seront mis probablement au repos, outre certaines autres absences pour raisons diverses.