Tunisie: Ligue 1 - 27e journée - ASG - Le vent en poupe

La victoire importante sur l'ESZ a donné des ailes au groupe de Tarak Jarraya qui entend garder la dynamique actuelle.

Malgré les deux points retirés du capital de la Zliza de Gabès par la Commission nationale d'appel suite à la réclamation formulée sur l'AS Soliman, Abdelkader Chouaya et ses partenaires ont toujours le moral et demeurent confiants pour les quatre matches restants.

« Il n'y a pas le feu à la maison même si notre tâche ne sera pas de tout repos contre trois concurrents directs pour le maintien ( USBG, JSO et EGSG ) et une dernière journée contre une équipe du haut du tableau ( le CA )», reconnaît le coach Tarak Jarraya avant d'ajouter : « Il nous faut un exploit dans nos deux matches à l'extérieur contre l'USBG et EGSG pour nous mettre à l'abri bien avant le match de clôture du championnat.

L'idéal pour nous , c'est de sortir indemnes de ce périlleux déplacement d'aujourd'hui à Ben Guerdane et d'enchaîner avec les trois points contre la JSO à Gabès. Si nous n'arrivons pas à remporter la partie de cet après- midi, nous devrons tout faire pour rentrer avec au moins le point du nul même si ce n'est pas notre objectif pour cette rencontre.

La défaite nous est donc interdite.».

Une approche audacieuse

Pour atteindre cet objectif, l'entraîneur Tarak Jarraya misera beaucoup sur un jeu tourné vers l'offensive pour surprendre un adversaire qui n'a pas de grands atouts et de grandes variétés de manoeuvre en attaque pour le pousser à adopter un bloc bas et concentrer toutes ses forces pour se défendre plutôt que d'oser prendre le risque d'aller trop souvent vers l'avant. Le point fort du Carrelage de Gabès, c'est son compartiment offensif bien étoffé en joueurs créateurs et finisseurs et bien épaulé dans les transitions par deux latéraux qui font bien leur boulot dans les montées rapides sur les deux flancs.

« C'est dans ce genre de matches à six points que notre arsenal offensif doit être sollicité et utilisé avec cet esprit que la meilleure défense est l'attaque, avoue le coach des «Rouge et Noir» sans peur d'avertir et d'alerter son adversaire. On est venus à Ben Guerdane avec la ferme intention de jouer pour gagner et pas avec la stratégie de rentrer avec le point du nul. Si nous voulons que la chance soit de notre côté, nous avons intérêt à être fort ambitieux et bien audacieux».