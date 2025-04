Tunisie: Issam Lahmar à la Conférence du Travail Arabe - Un plaidoyer pour une économie verte, numérique et inclusive

Dans le cadre de la 51e session de la Conférence du Travail Arabe, qui se tient au Caire du 19 au 26 avril 2025, le ministre tunisien des Affaires sociales, Issam Lahmar, a présenté la vision stratégique de la Tunisie en matière de transformation économique et sociale.

Dans son allocution, le ministre a souligné que la Tunisie s'engage résolument sur la voie de la diversification économique, à travers la mise en oeuvre de stratégies intégrées comme la stratégie nationale pour l'économie verte et la promotion de l'innovation numérique par le soutien aux start-ups et aux projets émergents.

Issam Lahmar a précisé que la Tunisie s'efforce de renforcer l'attractivité des investissements étrangers dans des secteurs à fort potentiel tels que les énergies renouvelables et les technologies de l'information, tout en consolidant le rôle social de l'État fondé sur les principes de justice sociale et de solidarité.

Selon un communiqué officiel du ministère, la Tunisie a adopté un modèle de développement alternatif, articulé autour d'une nouvelle vision de la transformation structurelle économique et sociale. Cette approche repose sur les priorités nationales, le partage équitable des richesses, une gouvernance inclusive et une démarche participative garantissant l'implication de toutes les parties prenantes, tout en renforçant la décentralisation et la gouvernance locale.

Le ministre a également mis en lumière le décret présidentiel sur les entreprises citoyennes, illustrant l'engagement de l'État à promouvoir des activités économiques à finalité sociale. Ce modèle vise à offrir des conditions de vie dignes pour tous, dans toutes les régions sans discrimination, et à renforcer l'inclusion sociale, la stabilité et la protection sociale en misant sur l'initiative économique collective.

Face aux défis majeurs auxquels sont confrontés les pays arabes, notamment les faiblesses structurelles et la nécessité de réviser les modèles de développement, Issam Lahmar a appelé à une transformation profonde reposant sur le développement d'un économie fondée sur la connaissance, notamment l'économie numérique, pour assurer un avenir plus équitable, résilient et durable.

Le ministre a également rappelé que l'économie mondiale demeure exposée à de nombreux risques qui freinent la croissance, appelant les pays arabes à adopter de nouvelles approches de développement, à investir dans le capital humain et à intégrer les objectifs de développement durable dans leurs stratégies nationales.

En marge de la conférence, Issam Lahmar a salué la résilience du peuple palestinien face aux injustices qu'il subit à Gaza, et a exprimé la solidarité de la Tunisie avec sa lutte pour la dignité, la souveraineté et le droit à un État indépendant ayant Jérusalem pour capitale.

La délégation tunisienne à cette 51e session est composée de représentants du ministère des Affaires sociales, de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), sous la présidence du ministre.

À l'occasion de cette conférence, la Tunisie a été honorée à travers la distinction de l'ancien directeur général du travail, Rabeh Megdiche, parmi 25 figures emblématiques du monde du travail dans le monde arabe, en reconnaissance de leurs contributions remarquables au développement du secteur et à la promotion du progrès social et économique.