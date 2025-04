Tunisie: Santé et sécurité au travail - Le pays face aux défis de l'intelligence artificielle

La vice-secrétaire générale de la Société tunisienne de médecine du travail, Majda Bani, a souligné la nécessité de mettre en place des mesures de sécurité préventives et de former les travailleurs afin de garantir un environnement de travail sain et sécurisé à l'ère du numérique.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, dimanche, elle a ajouté que les nouvelles innovations suscitent des inquiétudes quant à l'avenir du travail et à leurs répercussions potentielles sur la santé et la sécurité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les menaces liées à la cybersécurité et les risques pour la santé mentale.

Elle a précisé que le monde du travail est aujourd'hui en pleine mutation grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle, qui redéfinit les modes de travail en faveur d'un avenir marqué par une productivité accrue et une réduction des pertes. Dans ce contexte, la responsable a indiqué que la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, célébrée le 28 avril, se tiendra cette année sous le thème : « L'intelligence artificielle et son rôle dans la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail ». Un slogan qui s'inscrit dans la dynamique des Objectifs de développement durable relatifs à la bonne santé, au travail décent et à la croissance économique.

Elle a annoncé que la Société tunisienne de médecine du travail participera aux célébrations nationales et régionales de cette journée, afin d'enrichir le dialogue et de proposer des solutions concrètes aux défis actuels, en concertation avec les différents acteurs, experts et professionnels du domaine de la santé et sécurité au travail, ainsi que de la gouvernance.

À cette occasion, une manifestation nationale sera organisée le 28 avril à Tunis, sous l'égide du ministère des Affaires sociales. Parallèlement, une manifestation régionale se tiendra à Siliana à l'initiative du Groupe régional de médecine du travail. Elle réunira chefs d'entreprise et responsables en santé et sécurité au travail pour discuter de la capacité de la Tunisie à assurer une gouvernance efficace et une gestion responsable de la transition numérique en cours.

Il convient de rappeler que la Société tunisienne de médecine du travail oeuvre, depuis sa création, à développer et diffuser les connaissances scientifiques dans tous les domaines liés à la santé et à la sécurité au travail. Elle mène également des actions de sensibilisation pour améliorer les conditions de travail et de production, tout en renforçant la protection sociale des travailleurs.