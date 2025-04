Afrique: Coupe de la Confédération - Simba s'impose 1-0 devant Stellenbosch lors d'une rencontre serrée à Dar es Salaam

Le coup franc magistral de Jean Ahoua juste avant la mi-temps s'est avéré décisif au stade Benjamin Mkapa dimanche. Le défenseur ivoirien a tiré à ras de terre à l'angle à la suite d'une faute confirmée par la VAR. Ce coup franc victorieux est venu concrétiser la domination de Simba, plus vif, plus calme et dominant la possession de balle.

Ce résultat donne un léger avantage à Simba avant le match retour en Afrique du Sud, mais Stellenbosch, qui dispute sa première compétition de la CAF, peut se réjouir de sa performance solide et de ce faible écart.

Stellenbosch a abordé ce match avec une confiance débordante après sa victoire éclatante en quart de finale face au Zamalek, champion en titre. Mais face à Simba, ils ont trouvé un défi différent : plus physique, plus agressif et un adversaire porté par un public enthousiaste.

Simba s'est créé les meilleures occasions tout au long du match, par l'entremise d'Elie Mpanzu et de Steven Mukwala, qui se sont révélés des menaces constantes. Mpanzu a obligé le gardien de Stellenbosch, Oscarine Masuluke, à effectuer de multiples arrêts, tandis que les mouvements de Mukwala ont ouvert des espaces sur les couloirs et au milieu de terrain.

La meilleure occasion des visiteurs est survenue à la 27e minute, lorsque la tête puissante de Devin Titus a été stoppée net par le gardien de Simba, Ally Salim. Stellenbosch a failli égaliser en fin de match, mais la frappe imprévisible de Fawaaz Basadien est passée juste à côté, dans le temps additionnel.

La tension est montée en seconde période en raison des avertissements des deux côtés et du manque de rythme dû aux blessures et aux remplacements. L'entraîneur de Stellenbosch, Steve Barker, a fait entrer des joueurs frais, notamment Langelihle Phili et Genino Palace, mais ils n'ont pas réussi à briser la structure compacte de Simba.

Simba, emmené par l'entraîneur sud-africain Fadlu Davids, peut se satisfaire du clean sheet et de la victoire à domicile, mais il sait que le travail n'est fait qu'à moitié. Ils doivent maintenant se préparer pour un match retour potentiellement difficile dans la province du Cap-Occidental, où Stellenbosch a déjà prouvé sa capacité à déstabiliser les géants.

Avec une place en finale en jeu, le décor est planté pour une rencontre épique en Afrique du Sud.