Afrique: Desmond Ofei - « Le Ghana doit retrouver sa place au sommet du football africain des jeunes »

interview

À quelques jours du coup d'envoi de la CAN U20 CAF TotalEnergies 2025 en Égypte, les Black Satellites du Ghana cristallisent l'attention. Logés dans le très relevé groupe C avec le Sénégal, la RD Congo et la Centrafrique, les quadruples champions d'Afrique U20 veulent renouer avec leur glorieux passé. Entretien avec leur sélectionneur, Desmond Ofei, un technicien à la vision affirmée.

CAFOnline.com : Coach, le Ghana a hérité d'un groupe particulièrement relevé avec le Sénégal, la RDC et la Centrafrique. Quelle est votre lecture de ce tirage ?

Desmond Ofei : C'est clairement un groupe difficile. À ce niveau, toutes les équipes ont de la qualité et méritent leur place ici. Nous respectons chacun de nos adversaires. Mais nous savons aussi qui nous sommes. Le plus important sera de bien nous préparer et de répondre présents dans les moments clés.

Que pouvez-vous nous dire sur vos adversaires ?

Nous avons mené un travail d'analyse approfondi. Le Sénégal est le tenant du titre, ce n'est pas un hasard. C'est une équipe très bien structurée, régulière, avec beaucoup d'expérience dans ce type de tournoi. La RDC et la Centrafrique ont des profils tactiques différents, mais tout aussi dangereux. Nous avons étudié chacun d'eux et nous adapterons notre approche à chaque rencontre.

Pouvez-vous revenir sur la préparation du Ghana pour cette CAN U20 ?

Nous avons commencé par un vaste programme de détection locale sur cinq semaines. Cela nous a permis d'évaluer un grand nombre de joueurs issus des compétitions domestiques. Ensuite, nous avons participé à un tournoi international au Maroc, qui nous a offert un vrai test face à des équipes compétitives. À partir de là, nous avons affiné notre groupe. La dernière phase consiste à travailler nos schémas tactiques et la cohésion du collectif.

Le Ghana a un riche passé dans cette compétition. Qu'est-ce que le public peut attendre de votre équipe cette année ?

Une équipe courageuse, engagée, et intelligente dans sa manière de jouer. Nous voulons être actifs avec le ballon, mais aussi solides sans. Notre identité est basée sur un football dynamique, expressif, mais soutenu par une discipline tactique rigoureuse. On ne vient pas en Égypte pour faire de la figuration.

Le Ghana a souvent révélé de grands talents lors des tournois U20. Avez-vous des joueurs à suivre particulièrement dans ce groupe ?

Je pense que nous avons de la qualité à tous les postes. Défenseurs, milieux, attaquants... tous ont montré de belles choses. Mais je préfère ne pas citer de noms à ce stade. Laissez le tournoi parler. Je suis convaincu que plusieurs d'entre eux vont marquer les esprits d'ici la fin de la compétition.

Le duel face au Sénégal est annoncé comme l'un des sommets du premier tour. Comment l'abordez-vous ?

C'est un grand match, c'est vrai. Mais nous ne le préparons pas différemment des autres. Nous allons l'aborder avec respect, avec lucidité, et avec confiance. Notre objectif sera d'appliquer notre plan de jeu, de rester concentrés, et surtout d'être décisifs dans les moments clés. Il ne faudra rien lâcher.

Quel regard portez-vous, en tant qu'entraîneur, sur l'évolution du niveau général de la CAN U20 ?

Le niveau ne cesse de progresser. Les équipes sont mieux organisées, les joueurs mieux formés. La compétition est devenue très relevée. C'est un excellent laboratoire pour le football africain. Pour nous, entraîneurs, c'est aussi un terrain d'expérimentation pour nos idées. Il y a de vraies batailles tactiques à mener.

Enfin, quel est l'objectif du Ghana dans cette édition ?

L'objectif immédiat, c'est de sortir du groupe. Une fois en phase à élimination directe, tout peut arriver. Mais notre ambition, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible et de décrocher une qualification pour la Coupe du monde U20 au Chili. Le Ghana a déjà marqué l'histoire de cette compétition. À nous de perpétuer cette tradition