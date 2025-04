Algérie: M Hidaoui préside une réunion avec les directeurs de wilaya du secteur de la jeunesse

ALGER — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse M. Mustapha Hidaoui a présidé une réunion avec les directeurs de wilaya du secteur, à l'issue des travaux des ateliers d'évaluation et de développement du système de financement des projets associatifs en direction des jeunes, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion qui s'est tenue, vendredi, au camp des jeunes à Zeralda (Alger), des "explications détaillées sur les grandes lignes de la nouvelle stratégie du secteur de la jeunesse pour la période 2025-2035" ont été fournies, selon la même source.

L'accent a été mis, à cette occasion, sur "le volet lié à la numérisation et les préparatifs de la campagne des colonies de vacances pour l'été 2025", M. Hidaoui ayant insisté pour qu'elles soient "un espace de divertissement éducatif et une occasion de développer les aptitudes de nos enfants et nos jeunes".

La réunion a permis également d'"examiner l'état d'avancement de la mise en oeuvre des programmes et des projets inscrits, dans le cadre de la concrétisation de la feuille de route convenue, et des orientations et instructions précédentes du ministre, issues des recommandations des hautes autorités du pays".

A cet égard, M. Hidaoui a souligné la nécessité "d'adopter une méthodologie de travail sur le terrain basée sur l'action de proximité avec une prise en charge efficace des préoccupations soulevées", appelant à "renforcer la culture de l'action collective et associative, à optimiser les performances et à déployer davantage d'efforts pour des projets de qualité au profit de la catégorie des jeunes".