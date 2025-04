Algérie: Meziane appelle au renforcement des législations nationales et internationales

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a appelé, dimanche à Alger, au renforcement des législations nationales et internationales pour lutter contre la désinformation, soulignant que la lutte contre les fake news constitue un combat commun nécessitant une coordination constante et continue entre les Etats africains.

Lors de sa participation, en qualité de représentant du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, à l'ouverture des travaux de l'atelier régional du Bureau de liaison pour l'Afrique du nord du Comité des Services de Renseignement et de Sécurité d'Afrique (CISSA), M. Meziane a précisé que la lutte contre les fake news "ne relève pas de la responsabilité d'un seul

Etat, mais constitue un combat commun nécessitant une coordination constante et continue entre les pays africains et un échange efficace d'informations entre les services de sécurité spécialisés et les institutions médiatiques".

Ainsi, M. Meziane a appelé au "renforcement des législations nationales et internationales pour lutter contre la désinformation, tout en veillant à ce que les parties impliquées rendent des comptes".

Le ministre a plaidé pour "la création d'une plateforme africaine de lutte contre la désinformation regroupant des experts en information sécuritaire et en technologie, chargés de proposer des solutions pratiques pour faire face à ces dérives et à ce phénomène".

Il a mis en avant l'importance "d'investir dans la sensibilisation sociétale, notamment auprès des jeunes, pour lutter contre les infox à travers les plateformes des réseaux sociaux", soulignant que cette lutte "doit être menée à la fois sur les plans sécuritaire et médiatique, tout en promouvant une culture de vérification de l'information crédible".

"L'Algérie est pleinement consciente que sa stabilité et sa sécurité sont indissociables de celles du continent africain. C'est pourquoi elle poursuit ses efforts pour protéger ses institutions et préserver la cohésion de son peuple face aux campagnes qui la ciblent", a-t-il dit.

Il a ajouté que l'Algérie "a été et demeure la cible de plans malveillants visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité. Mais grâce à la sagesse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la vigilance des institutions officielles spécialisées et de l'ensemble des médias nationaux, ainsi qu'à la conscience élevée dont ont fait preuve les institutions de l'Etat, ces tentatives ont été déjouées avec efficacité et responsabilité".

Pour faire face aux nombreuses tentatives de déstabilisation à travers les campagnes médiatiques trompeuses, "l'Algérie a élaboré une stratégie intégrée face à ces défis, laquelle inclut le renforcement des médias nationaux pour qu'ils soient une source fiable d'informations et en mesure de détecter et de réfuter les fake news, la diffusion de la culture médiatique et la sensibilisation de la société, notamment chez les jeunes", a fait savoir le ministre.

Il s'agit également de "développer des mécanismes techniques avancés pour détecter les fausses informations et faire face aux campagnes médiatiques hostiles, ainsi que de renforcer la coopération entre les pays africains pour faire face collectivement à la propagande médiatique à travers l'échange d'informations et des bonnes expériences", a ajouté le ministre de la Communication.