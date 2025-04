ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'installer et d'activer "dans un délai d'un mois" le guichet unique dédié à l'investissement et les deux instances nationales chargées respectivement de l'importation et de l'exportation.

Le président de la République a instruit le Gouvernement d'installer et d'activer, dans un délai d'un mois, les instances précitées conformément aux orientations données dans ce sens, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant les orientations relatives au guichet unique, "son travail est principalement lié à l'acte exclusif d'investir, loin de la gestion administrative centralisée ou décentralisée, le but de sa création étant de faciliter l'investissement et d'aplanir les difficultés et obstacles, notamment bureaucratiques, entravant les investisseurs", précise le communiqué, ajoutant qu'"il est légalement habilité à engager et à suivre toutes les opérations en lien avec l'investissement".

S'agissant des orientations liées à la création de deux instances nationales chargées respectivement de l'importation et de l'exportation, le communiqué explique que "le but de leur création est d'atteindre l'efficacité dans la gestion selon la nouvelle vision et les nouveaux mécanismes".

"Le président de la République a affirmé que le caractère institutionnel de l'instance chargée de l'importation, avec la participation de plusieurs secteurs, lui permet, grâce à son action proactive fondée sur une information exacte, de définir avec précision les besoins en matière d'importation", selon la même source, qui ajoute que cette instance, placée sous la tutelle du Premier ministre, "permet aussi d'intervenir rapidement et de prendre les décisions les plus efficaces et les mieux adaptées de manière flexible".

Le président de la République a, par ailleurs, ordonné au ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations de présenter de nouvelles propositions pour organiser les opérations d'importation, ainsi que les opérations d'exportation, que l'Etat encourage selon une "vision globale et intégrée à long terme et non conjoncturelle", conclut le communiqué.