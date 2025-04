Algérie: CPA - Les dépôts en finance islamique atteignent 53 mds DA à fin février

ALGER — Les dépôts collectés dans le cadre de la finance islamique par le Crédit populaire d'Algérie (CPA) ont atteint 53 milliards DA à fin février 2025, depuis le lancement de cette activité en 2020, tandis que son chiffre d'affaires global s'est établi à 107 milliards DA à fin décembre 2024, selon un bilan de cette banque publique.

Les financements islamiques accordés aux clients ont totalisé 10,3 milliards DA à fin février, contre 8,3 milliards DA à fin 2024. Environ 4,6 milliards DA ont été destinés à l'immobilier résidentiel, représentant 45 % des financements islamiques, précise le document transmis à l'APS.

Le CPA dispose actuellement de 108 guichets de finance islamique et de deux agences entièrement dédiées à cette activité, proposant une gamme de produits incluant comptes courants, comptes d'épargne et d'investissement, ainsi que des financements par Mourabaha et Ijara (acquisition de biens immobiliers et véhicules).

La banque prévoit, par ailleurs, le lancement de nouveaux produits en 2025, dont l'Istisnaa (travaux d'aménagement pour particuliers), la Mourabaha approvisionnement (entreprises et professionnels), et le contrat Salam (entreprises et professionnels).

S'agissant de l'activité bancaire globale (financement classique et islamique), le CPA a clôturé l'exercice 2024 avec 295 milliards DA de financements, répartis entre crédits à l'investissement et crédits d'exploitation.

L'année 2024 a été marquée, note le document, par l'adoption de "réformes globales" des procédures d'octroi de crédits, portant notamment sur la digitalisation du traitement des dossiers, la revalorisation des plafonds des crédits octroyés par les commissions décentralisées, et la réduction des taux d'intérêt débiteurs (pour les crédits d'investissement et d'exploitation).

D'autres mesures ont visé également la facilitation du financement de la promotion immobilière, l'amélioration des conditions de crédit pour les particuliers, et l'optimisation des offres destinées aux professionnels de la santé, aux professions libérales et aux commerçants.

Le secteur privé a capté 48 % des crédits, contre 33 % pour le secteur public, 10 % pour les dispositifs aidés, le reste revenant aux particuliers et aux administrations. Les crédits à moyen et long termes ont représenté 74 % de l'ensemble, suivis des crédits à court terme et des crédits immobiliers.

Les ressources collectées par le CPA ont dépassé 1 938,5 milliards DA en 2024, dont 360,7 milliards DA de dépôts à terme. La part du secteur public s'élève à 853,9 milliards DA, celle du secteur privé à 304,8 milliards DA, et celle des particuliers à 749,7 milliards DA, dont 10,1 milliards DA issus de la finance islamique.

Cette performance résulte, selon la banque, d'une stratégie commerciale axée sur l'élargissement de l'offre, l'amélioration du service, la fidélisation des clients et l'expansion du réseau.

Sur le plan numérique, l'année 2024 a vu le lancement de la carte Cpaye+, permettant le paiement différé (jusqu'à la réception du salaire) via TPE et Internet, ainsi que l'activation du service de paiement mobile CPA Wimpay, basé sur un code QR.

Enfin, le CPA est devenu en 2024 le premier établissement bancaire à être introduit à la Bourse d'Alger, avec une levée de fonds de plus de 112 milliards DA, via la mise en vente de 60 millions d'actions.