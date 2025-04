Algérie: Mutualité agricole - La CNMA organise dimanche à Adrar une rencontre sur la filière céréalière

ALGER — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) organisera demain dimanche à Adrar, une rencontre sur la filière des céréales, afin de sensibiliser les céréaliculteurs sur le rôle de l'assurances dans la pérennisation et le développement de la production.

Organisée sous le thème "Sécurisation et développement durable de la filière céréalière : enjeux, défis et leviers d'action" cette rencontre verra la participation du Conseil national interprofessionnel de la filière céréale (CNIF), des organismes et des entreprises, des représentants du secteur bancaire, de l'Agence spatiale algérienne (Asal), des instituts de formation et des directeurs des services agricoles et des céréaliculteurs des wilayas d'Adrar, Ain Salah, El Bayadh, Naâma, Béchar, El Menia et Timimoun, selon un communiqué de la CNMA.

Lors de cette rencontre, des conférences seront animées par des experts, des professionnels et des professeurs d'université qui présenteront des communications en relation avec la thématique de la journée. Une intervention des experts de l'Asal, qui s'appuie sur la contribution de l'imagerie satellitaire, en vue de contribuer au développement économique du pays sera également au menu cette rencontre.

En marge de l'évènement, une convention-cadre de partenariat sera signée entre la CNMA d'Adrar et l'Ecole nationale supérieure de l'agriculture saharienne d'Adrar, visant à asseoir et promouvoir un partenariat dans le domaine de la gestion, l'assistance et la prévention des risques agricoles et le développement des activités conjointes dans les domaines de la formation, la recherche scientifique, de l'expertise et du développement agricole, selon la même source.