Algérie: 'Citoyen conscient, patrie sécurisée', thème d'une rencontre de l'ONSC à Djanet

DJANET — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a organisé, samedi au siège de la wilaya de Djanet, une rencontre sur le thème "Citoyen conscient, patrie sécurisée".

S'exprimant lors de cette rencontre qui a regroupé plus de 200 participants représentant différents acteurs de la société civile locale, la présidente de l'ONSC, Ibtissem Hamlaoui, a mis en avant le rôle "crucial et essentiel" de la société civile, en tant que "partenaire indispensable" dans la consolidation de la base de la sécurité communautaire en régions frontalières notamment en cette conjoncture marqué par des défis et menaces régionales.

"Il appartient, plus que jamais, d'opérer une implication étendue et soutenue des composantes de la société civile dans les efforts de sensibilisation et de consolidation de l'appartenance nationale, notamment dans les wilayas frontalières, à l'instar de la wilaya de Djanet" qui, a souligné Mme Hamlaoui, constitue un espace stratégique sensible requérant la conjugaison des efforts et le resserrement des rangs des enfants du pays.

La présidente de l'ONSC a invité, par la même occasion, la société civile à accorder une "grande importance" à la communication sociétale, pour faire face à la désinformation, les rumeurs et les Fakenews, avant de plaider pour la promotion de l'esprit patriotique dans le discours associatif local, et l'exploitation à cet effet des médias locaux, des réseaux sociaux et des espaces de communication avec le citoyen, la jeunesse et la gent féminine notamment.

Elle a soutenu, en outre, que "le raffermissement de l'unité nationale et du front intérieur, la valorisation de la stabilité dont jouit notre pays, et l'adhésion autour des positions et décisions des institutions de l'Etat, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sont au coeur du rôle des acteurs et des composantes de la société civile".

La même responsable a exhorté, à ce titre, la société civile à appuyer les institutions de l'Etat dans la sensibilisation des associations et des citoyens sur leur rôle dans la protection de la sécurité locale et nationale et la consolidation de la coordination entre les catégories de la société et les autorités locales, ainsi que l'ancrage de la culture de la vigilance communautaire.

Elle a fait savoir, à ce propos, que l'ONSC, en tant qu'instance constitutionnelle chargée de la société civile, accompagnera les initiatives, les projets et les activités constructives de la société civile tendant à cimenter la cohésion sociale, la citoyenneté véritable et positive, la conscientisation de la société et la valorisation du rôle sociopolitique de la femme.

La présidente de l'ONSC a fait état, à cet égard, de l'organisation d'une université d'été en direction des associations actives des wilayas du Grand Sud, en vue de faciliter la prise en charge des préoccupations soulevées et d'assurer la formation continue des acteurs associatifs pour l'amélioration de leur rôle.

Des acteurs de la société civile du Tassili N'Ajjer ont, pour leur part, exprimé leur conscience quant à l'implication aux efforts visant la protection de la patrie et des acquis nationaux.

Mme. Hamlaoui a, par ailleurs, pris connaissance de certaines préoccupations soulevées et de suggestions avancées par la société civile et de "contraintes" rencontrées par ses représentants lors de leurs activités bénévoles, en plus d'autres questions liées à l'emploi, le logement, la santé et le développement local dans cette wilaya frontalière.

En réponse aux préoccupations formulées, la présidente de l'ONSC a affirmé que "cette instance nationale demeure à l'écoute des préoccupations de la société civile et les soulève aux instances concernées pour leur trouver les solutions appropriées.