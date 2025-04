Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha installe le Général Sid Ahmed Bourommana, Commandant de la Gendarmerie nationale par intérim

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a installé samedi, au nom du Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, le Général Sid Ahmed Bourommana, dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie Nationale par intérim, en remplacement du Général-major Yahia Ali Oulhadj, indique un communiqué du ministère.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au Décret présidentiel du 14 avril 2025, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef

d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, ce samedi 19 avril 2025, la cérémonie de passation de pouvoir et d'installation du Général Sid Ahmed Bourommana, dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie nationale par intérim, en remplacement du Général-major Yahia Ali Oulhadj", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, "le Général d'Armée a observé, à l'entrée du siège du Commandement de la Gendarmerie nationale, un moment de recueillement à la mémoire du chahid Larbi Ben M'hidi, dont le siège du Commandement est baptisé de son nom. Le Général d'Armée a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du chahid et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada".

Le Général d'Armée a, ensuite, procédé à l'inspection des carrés des personnels de la Gendarmerie nationale, alignés au niveau de la place d'arme, avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau Commandant de la Gendarmerie nationale.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 14 avril 2025, j'installe officiellement le Général Sid Ahmed Bourommana, dans les fonctions de Commandant de la Gendarmerie nationale par intérim, en remplacement du Général-major Yahia Ali Oulhadj", a-t-il déclaré à cette occasion.

"Aussi, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires en vigueur et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution", a-t-il recommandé avant de présider, par la suite, la cérémonie de passation du drapeau national au nouveau commandant et de signer le procès-verbal de passation de pouvoir.

Après avoir présidé la cérémonie de passation de pouvoir, le Général d'Armée a prononcé, lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la Gendarmerie nationale, une allocution dans laquelle il a souligné que "les exigences de la sécurité et de la stabilité du pays sont des défis majeurs qu'il appartient à tout Algérien sincère de relever", poursuit le communiqué.

"Réunir les exigences de la sécurité et de la stabilité dans notre pays, favoriser son développement et son progrès et lui conférer la place qu'il mérite au concert des nations, sont des défis majeurs face auxquels tout homme fidèle à cette terre bénie, se voit appelé à consentir toutes ses forces et efforts dans l'objectif de les relever. C'est cet objectif que l'ANP veille, aux côtés de tous les fidèles enfants de notre pays, à concrétiser, sous la conduite de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, en oeuvrant à remplir notre engagement envers le message des valeureux martyrs, et à mettre en échec les desseins et les visées des ennemis du peuple algérien", a relevé le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

Il a, en outre, souligné que "l'Algérie, et pour plusieurs considérations, reste ciblée et que les ennemis du peuple algérien n'arrivent toujours pas à digérer son indépendance, ni ne supportent l'attachement de ses fidèles enfants à leur héritage révolutionnaire et civilisationnel".

"Ces ennemis, qui n'ont pas du tout digéré l'indépendance de notre pays, ni jamais supporté sa résilience, sa force, son unité, sa cohésion sociale et sa fusion avec son armée, n'accepteront pas non plus que les fidèles enfants de l'Algérie s'attachent aux principes et idéaux de leur glorieuse Révolution de libération nationale, qui a contribué à mettre fin au fléau du colonialisme dans le monde", a-t-il- dit.

"C'est dire que l'Algérie, et pour plusieurs considérations, était et restera ciblée par ses ennemis et, de ce fait, l'on ne veut pas qu'elle reste unie, réconciliée avec elle-même et fière de son histoire et de son patrimoine civilisationnel. L'on ne veut pas non plus qu'elle se construise sur les plans économique, social et scientifique, ni qu'elle soit forte, résistante et pourvue des éléments de puissance", a-t-il fait remarquer.

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha a poursuivit: "Dès lors, nous continuerons au sein de l'ANP, aux côtés de tous les hommes patriotiques, à oeuvrer inlassablement dans le sens de la préservation de la notoriété de l'Algérie et de la grandeur de son peuple, à travers le renforcement de nos capacités militaires et moyens dissuasifs, de manière à combattre rigoureusement tous ceux qui songent à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale et aux potentialités économiques de l'Algérie".

Au terme de cette rencontre, le Général d'Armée a suivi les interventions de certains cadres et écouté leurs préoccupations, avant de signer le livre d'Or du Commandement de la Gendarmerie nationale, conclut le communiqué.